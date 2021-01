Cicely Tyson, ícono pionero de Hollywood MUERE a los 96 años

La actriz ganadora de premios Emmy y Tony, Cicely Tyson, quien se distinguió en teatro, cine y televisión, murió este jueves por la tarde a la edad de 96 años. La noticia fue confirmada por su gerente, Larry Thompson a través de un comunicado.

“Cicely pensó en sus nuevas memorias como un árbol de Navidad decorado con todos los adornos de su vida personal y profesional. Hoy colocó el último adorno, una estrella, encima del árbol", indicó Thompson.

Cicely Tyson

Carrera de Cicely Tyson

La actriz Cicely Tyson hizo su debut cinematográfico con un pequeño papel en "Twelve Angry Men" de 1957 y su debut formal en la película de Sidney Poitier de 1959 "Odds Against Tomorrow", seguida de "The Comedians", "The Last Angry Man", "A Man Called Adam ”y“ El corazón es un cazador solitario”.

Negándose a participar en las películas de blaxploitation que se hicieron populares a finales de los 60, esperó hasta 1972 para regresar a la pantalla en el drama "Sounder", que obtuvo varias nominaciones al Oscar, incluida una para Tyson como mejor actriz. Tyson recibió una nominación al Oscar en 1973 por el drama "Sounder" de Martin Ritt y un Oscar honorario en 2018.

El crítico de variedades A.D. Murphy dijo que la película era "sobresaliente" y agregó: "Las actuaciones de Paul Winfield y Cicely Tyson, como padres devotos aunque empobrecidos, son hitos en sus propias carreras".

Sin embargo, a pesar de sus logros en el escenario y en las películas, gran parte del mejor trabajo de la famosa actriz se realizó para televisión.

Además de "Miss Jane Pittman", hizo un trabajo sobresaliente en "Roots", "La historia de Wilma Rudolph", "King: La historia de Martin Luther King", "Cuando nadie escucharía", "Una mujer llamada Moisés", "La historia de Marva Collins", "Las mujeres de Brewster Place", "La viuda confederada más anciana lo dice todo" y la adaptación televisiva de "Trip to Bountiful".

También siguió siendo una presencia ocasional en la pantalla grande en películas como "A Hero Ain’t Nothin’ But a Sandwich ", la comedia de Richard Pryor" Bustin ’Loose", "Fried Green Tomatoes" y "Hoodlum".

Cicely Tyson regresó a Broadway en 1983 para protagonizar una breve reposición de "The Corn Is Green".

En televisión también apareció en el papel principal de “Ms. Scrooge ", una adaptación de Charles Dickens con reversión de género, así como telepics que incluyen" Benny's Place "," Jugando con fuego "," Riesgos aceptables "," Ola de calor "," Duplicados "," Una lección antes de morir "y" La historia de Rosa Parks ”.

La actriz fue una de las 25 mujeres afroamericanas honradas por sus contribuciones al arte, el entretenimiento y los derechos civiles como parte del Legends Ball 2005 de Oprah Winfrey.

Cicely Tyson se mantuvo enérgica incluso cuando llegó a los 90. Criticó un próximo remake de "Roots" como innecesario y, en un discurso en los Premios Grace, donde recibió un premio a la trayectoria de Alliance for Women in Media en mayo de 2015.

