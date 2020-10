Cibernautas recuerdan cuando Britney Spears bailó norteño junto a Adal Ramones

Otro Rollo fue un programa de Televisa que se mantuvo en el gusto de los televidentes durante más de una década, esto debido a la actitud desfachatada de su conductor Adal Ramones, quien con monólogos y sketches humorísticos consiguió volverse un referente cómico para miles de personas en aquel entonces.

La emisión, que salía los martes por la noche, tuvo tanta fuerza que incluso recibió la visita de celebridades internacionales del cine y la música, siendo Britney Spears una de las más importantes, quien sin pena alguna se animó a bailar música norteña junto a Adal Ramones.

Otro Rollo fue un programa de televisión que gozó de gran éxito en el pasado.

Britney Spears conquistó Otro Rollo con su sencillez

“Veo las coreografías y eres una excelente cantante, bailarina. A mí me encantaría bailar, que tú me enseñarás a bailar, porque tengo dos pies izquierdos. Esto es lo que me gustaría que me enseñaras a bailar, esta parte", le pidió Adal Ramones a Britney Spears mientras le mostraba un fragmento de su video ‘..Baby One More Time’.

Britney Spears visitó el programa de Adal Ramones en 2002.

Antes de dar comienzo a la clase improvisada, el ex-conductor del programa Otro Rollo le pidió a la producción un vestuario adecuado para moverse y de inmediato se le fue llevado una falda y un suéter similar al que la cantante usa en el video musical.

"Parezco escocés", dijo entre risas Adal Ramones.

Te puede interesar: Video de Shakira y Andrea Legarreta bailando juntas causa furor en redes sociales

Posteriormente, Adal Ramones le enseñó a la cantante una canción muy popular en México, por lo que el conductor le enseñó un par de pasos para llevar el ritmo, los cuales realizó sin inmutarse.

"Éste es otro tipo de baile. Esto se baila donde nací, en el norte. Es una música que tienes que llevarte de México", señaló Adal Ramones antes de poner el tema ‘Te ofrezco un corazón’ de la Banda El Recodo, a lo que Britney Spears se ,mostró sorprendida ante la tonada, pero acató las indicaciones del conductor y bailó música norteña sin pena.

Fotografías: Instagram