Cibernautas no creen en Eugenio Derbez y su versión del accidente

La versión del comediante respecto a su accidente ha sido puesto en duda por los cibernautas.

Tras varias semanas de incertidumbre, Eugenio Derbez recurrió a una transmisión en vivo de Instagram para hablar por primera vez del terrible accidente que sufrió en su casa, el cual provocó que terminara con el hombro destrozado y desató todo tipo de rumores en Internet.

De acuerdo a las declaraciones del comediante, él sufrió una caída mientras jugaba videojuegos de realidad virtual con uno de sus hijos. Lamentablemente, el accidente le generó múltiples fracturas e incluso se analizó la posibilidad de reemplazarle el hombro.

“Me tropiezo y me caigo… Pega primero mi codo y al caer con todo mi peso, el codo empuja al hueso del húmero hacia arriba y se me sale, no me rompió la piel, pero en su camino rompió todo lo que había. El dolor era tan intenso que yo sabía que me iba a desmayar”, dijo el esposo de Alessandra Rosaldo, quien es probable que no recupere la movilidad del brazo al 100%.

Cibernautas no le creen a Eugenio Derbez

Cibernautas ponen en duda la versión del comediante.

Pese a que su versión es coherente a lo que se había especulado anteriormente en los medios de comunicación, algunos cibernautas siguen sin creerle al patriarca de la Dinastía Derbez, pues consideran que hay un secreto oscuro detrás del accidente e incluso aseguran que Vadhir Derbez podría ser el causante del mismo.

“Una historia que no tiene nada de malo contarlo, pero ¿por qué lo ocultaron?”, “Yo juego todo el día en realidad virtual y nunca me he caído, eso es raro”, “Dicen que cuando explicas de más una situación es porque estás mintiendo” y “Creó una boda falsa, seguro creo este accidente”, son algunos comentarios que recibió el video de Eugenio Derbez.

¿Cuántos años tiene Eugenio Derbez?

Tras una exitosa carrera en Televisa, el comediante busca el éxito en Estados Unidos.

Eugenio Derbez nació el 2 de septiembre de 1961, por lo que ahora tiene 60 años. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, es precisamente por su edad que esta caída preocupó a sus fans, pues es bien sabido que el proceso natural de envejecimiento puede provocar un mayor riesgo de daño en este tipo de situaciones.

