Chuponcito sin maquillaje se defiende de acusación de acoso sexual

Como te dimos a conocer previamente en La Verdad Noticias, hace unos días la ex pareja de Chuponcito, Bárbara Estrada lo denunció por extorsión, esto luego de asegurar que el comediante la ha amenazado con publicar fotos íntimas. Ante la polémica, José Alberto Flores, nombre verdadero del payaso “Chuponcito” se despojó del maquillaje y salió a defenderse.

Fue al final de una trasmisión en su canal de YouTube que el comediante decidió sincerarse con sus seguidores y dar su versión de las acusaciones de acoso sexual en su contra por parte de su expareja, así como de su ex mánager, Carla Oaxaca.

Durante la trasmisión en vivo José Alberto Flores se quitó el maquillaje y la peluca, para dejar al descubierto su rostro, momento en el que se sinceró con sus miles de seguidores de redes sociales.

¿Qué dijo Chuponcito?

El comediante emitió su versión.

Previo a dar su versión de los hechos, el payaso agradeció a sus seguidores por el apoyo y cariño que ha recibido tras las acusaciones de acoso sexual en su contra y aseguró que estos señalamientos a su parecer no son correctas.

“Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades. Yo no sé de leyes, pero al parecer no está bien. Me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chuponcito”.

Sin mencionar el nombre de las mujeres que lo han señalado por acoso sexual y extosión, el payaso mencionó que espera que “Dios las perdone”. Asimismo agregó: “No puedo tocar nombres de esas personas, ni sus imágenes porque sería dañar a familias, amigos, y eso no quiero”.

Por último, el comediante pidió a las personas no molestar a su familia, ya que asegura que han sido amenazado tras darse a conocer las acusaciones en su contra.

¿De qué se le acusa a Chuponcito?

Bárbara Estrada presentó una denuncia legal por extorsión contra Flores el pasado 11 de junio. Fue durante una entrevista para Sale el Sol, que la ex pareja del comediante aseguró que la habría amenazado con difundir sus fotografías íntimas si ella no hacía lo que le pedía.

Tras los señalamientos, el payaso declaró que los medios de comunicación cosas falsas que “están fuera de ley”, por lo que ante la cámara y sin su distinguido maquillaje declaró que busca evitar declaraciones erróneas que perjudiquen a su personaje Chuponcito.

