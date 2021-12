Chuponcito se salva de ir a prisión, la víctima apelará el dictamen de la jueza

Durante una entrevista para el programa ‘Chisme no Like’, la ex asistente de José alberto Flores, el payasito mejor conocido como ‘Chuponcito’, quien lo demandó por acoso sexual, afirmó que apelara la decisión dela jueza de no vincular a proceso a su presunto agresor, y añadió que apelará para buscar justicia.

Demandó públicamente que las autoridades nunca le otorgaron la palabra y que a sus abogados no los dejaron hablar, por lo que no pudieron dar pruebas que demostraran que fue víctima de un delito sexual.

En algún momento se aseguró que el payasito se retiraría del medio del espectáculo, pues su nombre habría quedado muy dañado por las severas acusaciones que se hicieron en su contra.

Víctima de Chuponcito apelará la decisión

El payasito podría enfrentar nuevo problemas legales

El comediante no fue vinculado a proceso pese a que Carla, la presunta víctima, presentó ciertas pruebas y documentos en tiempo y forma para exigir justicia, pero señala que las autoridades le negaron la oportunidad de defenderse durante las audiencias.

“La juez nunca me dio la palabra, calló a mis abogados. Si la juez no te da la palabra, no puedes hablar”, dijo Oaxaca.

En las imágenes que se compartieron en redes sociales, se ve al comediante salir de las audiencias con una cara de felicidad, lo que despertó el enojo de la parte acusadora y reafirmó que exigirá justicia.

Cuando Carla Oaxaca denunció por acoso sexual, se desató un escándalo en las redes sociales, pues se trata de uno de los comediantes más queridos del medio del espectáculo actualmente.

¿Quién es Chuponcito en la vida real?

El comediante inició su carrera en los circos

Es uno de los payasitos más conocidos de la actualidad; su nombre real es José Alberto Flores Jandete, que tiene 52 años de edad y es originario de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Inició su carrera en los circos y enfocado en los niños, aunque ahora da shows para personas de diferente edad, especialmente para los adultos.

Su carrera se vio manchada por el escándalo y Chuponcito, sin maquillaje, se defendió de acusaciones de acoso sexual y señaló que probaría su inocencia.

