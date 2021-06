¿Chuponcito se retira del medio del espectáculo?

En las últimas horas, se ha escuchado hablar que el famoso payaso Chuponcito se retira de los espectáculos, pues se ha visto envuelto en la polémica después de circular denuncias en su contra por presunto abuso sexual, lo cual ha llevado a rumorear el retiro del comediante de los escenarios.

La noticia ha corrido como pólvora por las redes sociales, pues el famoso payasito ha decidio romper el silencio y pronunciarse al respecto, generando miles de comentarios, en su mayoría negativos.

Con todo esto de por medio y con las recientes denuncias, los internautas y medios de comunicación han dejado entre ver que pronto el comediante se retirará de los escenarios.

El payaso saltó a la fama en el 2007 con el programa "Se Vale" de Televisa.

José Alberto Flores, nombre real del famoso payaso, quien ha estado involucrado en denuncias por presunto abuso sexual en contra de dos mujeres, mismas que han declarado ante los medios, que el comediante las amenza e intimida.

Precisamente por este serie de denuncias y acusaciones, ha comenzado a circular el retiro de los escenarios del famoso payaso mexicano.

"Chupón" comenzó su carrera artística desde hace más de dos décadas, siendo en el programa "Se Vale" donde se dio a conocer masivamente.

Previamente en La Verdad Noticias te habíamos compartido que el famoso payaso se dejó ver sin maquillaje, siendo a través de yotube donde hizo la gran revelación.

“Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades. Yo no sé de leyes, pero al parecer no está bien. Me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chupón”.