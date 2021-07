Chuponcito pasaría hasta seis años en prisión si es encontrado culpable

La Verdad Noticias te dio a conocer con anterioridad que José Alberto Flores, mejor conocido en el mundo de la televisión mexicana como el Payaso Chuponcito, ha recibido denuncias por los delitos de extorsión y acoso sexual por parte de tres mujeres. Ahora, se ha dado a conocer el tiempo que podría pasar en prisión si es encontrado culpable.

De acuerdo a declaraciones realizadas por Manuel Valadés, el abogado que representa y defiende a las tres mujeres que señalan al payasito de la televisión como agresor, él podría recibir una condena de hasta seis años en prisión, además de que está próximo a que se logre una audiencia de vinculación.

“Está muy próximo para que se logre una audiencia de vinculación ante ojos de control... y van con penas de prisión que van de 1 a 6 años de prisión depende de cuál sea el motivo penal”, explicó el representante de su ex novia Bárbara Estrada, su ex asistente Carla Oaxaca y su ex bailarina Ivonne Luévano a el programa Sale El Sol.

Chuponcito tiene el virus del papiloma humano

Bárbara Estrada, ex novia de Chuponcito, asegura que el payasito ha contraido el virus del papiloma humano.

El martes pasado se dio a conocer en la revista TVNotas que el también comediante tiene el virus del papiloma humano, mismo que adquirió por acostarse con varias mujeres. Dicha información fue revelada por Bárbara Estrada, quien ratificó su denuncia en su contra el pasado 15 de junio.

Respecto a la demanda, ella aseguró que solo busca justicia y que llegará hasta las últimas consecuencias con tal de obtenerla: “Solamente queremos que se haga justicia y espero que nuestro caso le sirva a todas esas mujeres, que hablen, que no se queden calladas, que levanten la voz. Esto es horrible, el pasar por el acoso y la extorsión”.

Por otro lado, Carla Oaxaca habló sobre el video donde se muestra sin maquillaje para defenderse de las acusaciones que hicieron en su contra: “Él se quitó el maquillaje; sin embargo, nadie se lo pidió, simplemente se lo quitó y no entendí el motivo, para qué. No dijo nada”.

Fotografías: Redes Sociales