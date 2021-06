Chuponcito es demandado de acoso y extorsión por su exnovia

Bárbara Estrada, la expareja de José Alberto Flores, mejor conocido como “Chuponcito”, asegura que lo demandará por el acoso y extorsión que ha sufrido por parte del humorista mexicano.

La expareja del payaso señaló que el conductor de televisión no es una buena persona como pretende hacerse pasar en los medios de comunicación, pues explicó que el payaso la amenazó con divulgar material sexual y hasta le ofreció dinero por tener relaciones sexuales con su padre.

“Sufrí muchísimo acoso, quiero decirlo. Me pedía videos íntimos con mi pareja. Él me ofrecía dinero y la última vez me dijo que si me acostaba con mi papá me daba 20 mil pesos. No es un ángel como la gente lo ve”.

Estrada agregó que José Alberto también le exigía fotografías íntimas donde ella aparecería sin ropa y la amenazaba con divulgarlas. Detalló que su relación con “Chuponcito” duró cuatro años.

Nueva demanda contra Chuponcito

Hay que destacar que esta no es la primera denuncia contra el payaso, ya que Karla Oaxaca, su antigua mánager, también acusó que el comediante ejerció presión contra ella para sostener relaciones sexuales.

La exnovia del payaso señaló que quiso hablar, tras la revelación hecha por Karla. Por su parte, el abogado de Bárbara, Manuel Valadez, afirmó que ya presentaron la demanda correspondiente ante las autoridades de la Fiscalía de Delitos Sexuales, quienes abrieron la carpeta de investigación. No quiso abundar en detalles, debido a la secrecía de las pesquisas.

Bárbara Estrada desenmascara al payaso

Estrada cuestionó que “Chuponcito” diga que práctica la religión cristiana, pero sus acciones no concuerdan con ello. Resaltó que tuvo que cambiar de domicilio y recibir terapia psiquiátrica y psicológica, debido al acoso que sufrió:

Solamente quiero que se haga justicia y que se le borre la cara de cínico que tiene. Él dice mucho que es cristiano y realmente pues no. Recibí daño psicológico.

Cabe destacar que Chuponcito es un reconocido payaso mexicano que ha tenido varias participaciones en la televisión mexicana y conocido por su característica comedia.

