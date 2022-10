Chuponcito confesó que “Se Vale” no le pagaba y trabajó gratis más de un año

El famoso payasito de la Tv, Chuponcito, comenzó a ser reconocido por salir en el programa de Televisa “Se vale”. Sin embargo, no todo fue color de rosas, ya que reveló que por año y medio no recibió ningún pago por su trabajo.

“La verdad no me pagaban en Se Vale, me aventé año y medio de a gratis” afirmó Chuponcito.

El comediante habló sobre todo este tema en una reciente entrevista que le hizo el famoso presentador Yordi Rosado para su sección de YouTube llamada “La entrevista con Yordi Rosado”.

Chuponcito recibió un salario en Televisa cuando le ofrecieron otro trabajo

Sin embargo, esto cambió cuando después de que Chuponcito comenzará a ganar reconocimiento por parte del público, ya que la competencia de Televisa, Tv Azteca, le propuso un nuevo proyecto de trabajo.

Cuando los de Televisa se enteraron de esta propuesta, en seguida le realizaron una contraoferta al comediante y le ofrecieron un salario más alto que el de Tv Azteca: “me dijeron que me aguantara y que me iban a dar dinero. En Televisa ya me pagaban más de lo que me ofrecieron en Azteca”.

De modo que Chuponcito por fin comenzó a ser remunerado por su trabajo y así inició su exitosa carrera en la televisión y sobre todo en Televisa, algo que era su sueño.

¿Quién es en realidad Chuponcito?

El verdadero nombre del famoso Chuponcito es José Alberto Flores Jandete y tenía una prometedora carrera como comediante en la Televisión, también su propio circo y mucho reconocimiento en redes sociales hasta la denuncia que le hicieron en el 2020 por abuso sexual.

