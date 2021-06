Chuponcito acumula una tercera demanda por supuesto acoso sexual

De nueva cuenta el famoso payaso Chuponcito se ha vuelto envuelto en el escándalo, pues ahora suma una tercera demanda en su contra por el delito de abuso hacia una mujer.

Esta vez se trata de la joven Ivonne Luevano, quien ayer acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México a poner su denuncia.

Como previamente te señalamos en La Verdad Noticias, el comediante había sido expuesto por mujeres que demandaban un presunto acoso sexual por parte del payasito.

Recientemente se habló de un posible retiro del comediante.

José Alberto Flores, nombre real del comediante, acumula en su en contra un par de denuncias por presuntamente haber abusado de unas mujeres que estaban a su servicio. Con esta misma premisa, una tercera mujer acudió a interponer su demanda:

"Fui su bailarina hace siete años y también sufrí acoso sexual. Fue muy difícil el estar aquí, el convencerme, la verdad es que todavía tengo muchos sentimientos encontrados, coraje, sobre todo, y gracias a esto me di valor al ver que Karla, que Bárbara denunció… que dos personas malas lo están tratando mal o difamando, cuando él sabe perfecto que es culpable”, añadió.

La joven mujer también añadió que el comediante le pedía constantemente fotografías desnuda.

La realidad es que muchas veces lo rechacé, esto fue alrededor de dos, tres años, más o menos. Fue un acoso constante. El único error fue haberle mandado una fotografía después de tanto que me acosó, presionando, condicionando mi sueldo, sabiendo que estaba en una situación vulnerable porque era el único sueldo que mi casa recibía para subsistir, y él se aprovechó de eso”

Ante eso, el payasito de la televisión no se ha pronunciado al respecto como en los anteriores casos.

Previamente te habíamos compartido que el famoso payaso se dejó ver sin maquillaje, siendo a través de youtube donde hizo la gran revelación.

“Creo que se está alzando un juicio fuera de las autoridades. Yo no sé de leyes, pero al parecer no está bien. Me muestro ante ustedes porque es el momento, quiero que vean a la persona que da vida a Chupón”.