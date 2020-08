Chumel Torres y Badabun se agarran a respondones en Twitter ¡Pleitazo!

Twitter fue el ring de boxeo entre Chumel Torres y Badabun, pues a través de esta red social la empresa creadora de contenido comenzó a arremeter contra el actor, comediante y periodista, evidenciando sus supuestos fraudes a lo largo de su carrera.

Todo empezó porque el conductor del popular programa de noticias dijo que “La 4t es el badabun de la política”

Ante tales publicaciones, la empresa le contestó, pero el líder de “El pulso de la república” no se quedó callado, y comenzó a contestarle a dicha empresa, asegurando que ellos también son culpables de muchos engaños a nivel nacional, como el popular programa “Exponiendo infieles”, que resultó ser una farsa.

El pleitazo estuvo lleno de dimes y diretes, pero uno de los mejores golpes fue cuando el conductor hizo referencia a Juan De Dios Pantoja, quien solía estar involucrado en dicha empresa de entretenimiento.

“Lo primero fue porque el muchacho nos engañó. Lo segundo no sé de qué me hablas. Jamás he hecho nada así con menores, tal vez me confundas con Juan De Dios Pantoja.”