Chumel Torres ¿Tiene un ROMANCE secreto con Callo de Hacha? ¡Pillines!

El famoso youtuber Chumel Torres está en boca de todos y es que recientemente ha estado envuelto en una polémica por usar una foto del fallecido Valentin Elizalde para hablar de los decesos de médicos que están combatiendo el coronavirus en México.

Pero ante las fuertes críticas que le hicieron a Chumel Torres surgió la sorpresa de que su colega, Callo de Hacha saltó a defenderlo de manera muy amorosa y ha dejado impactado a los internautas de las sedes sociales.

Resulta que con una imagen en la que ambos aparecen, en lo que parece ser una fotografía del pasado y un mensaje que generó los rumores de un romance entre los youtubers, Callo de Hacha defendió a su colega Chumel Torres.

“Somos tú y yo contra el mundo, bebé. Nunca olvides lo que me prometiste esa noche. Yo no lo olvidaré jamás. ¡Ay, ay, ay, ay! Canta y no llores".