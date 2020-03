Chumel Torres CAMBIA las noticias por la cocina ¿Qué tal lo hace?

Chumel Torres es un famoso influencer, que abandonó su trabajo como ingeniero en Chihuahua, de donde es originario, para convertirse en youtuber, aunque primero fue un tuitero al que le encantaba comentar sobre el acontecer nacional.

Hay que recordar que Chumel Torres, se abrió un espacio en el canal de paga HBO donde donde se explayaba hablando de política y religión de una manera natural, pero siempre cuida mucho la veracidad de las notas que comenta.

En alguna ocasión el famoso influencer comendó respecto a su trabajo: “Aquí corroboramos que todo sea noticia real, no parodiamos nada ni tocamos un tema sólo porque está de moda en redes sociales, la producción es muy responsable”.

Recientemente, Chumel Torres de 37 años, ha sorprendido a sus seguidores de Instagram, luego de haber compartido unas 'clases de cocina' durante la cuarentena por el coronavirus a través de su una serie de historias de la famosa red social.

Chumel Torres experimenta en la cocina

Resulta que el Chumel Torres publicó por medio de las historias de dicha plataforma, algunos videos donde señaló primeramente que es importante lavarse las manos y no tocarse la cara, para prevenirse del Covid-19, para luego detallar que daría a conocer como cocinar una pizza de chorizo.

Tal parece que después de toda la supuesta explicación y aunque pareciera que esto sería un giro de 180 grados para la carrera de Chumel, resultó todo lo contrario, pues acabó promocionando una aplicación para pedir comida a domicilio, muy indispensables en tiempos de cuarentena.

No hace mucho, Chumel Torres colocó una imagen de Gloria Trevi en el momento de ser deportada de Brasil a México tras ser acusada de corrupción de menores junto a Sergio Andrade y Mari Boquitas con el mensaje “Esto no es un meme. Esto es arte”, por lo que en la imagen hasta Jaime Camil no dudo en mostrar su agrado.