Chucky, el muñeco diabólico fue salvado del olvido por Steven Spielberg

El remake de ‘Muñeco Diabólico’ continua pendiente por MGM, franquicia todavía más que viva y sobre la que sus creadores, Don Mancini y David Kirschner, están desarrollando una serie de televisión.

MGM y United Artists fueron responsables del éxito de taquilla de 1988, ‘Muñeco Diabólico’, que recaudó 33 millones de dólares en Estados Unidos.

"Inmediatamente ordenaron una segunda película porque había funcionado muy bien", comentó Kirschner a la web Bloody Disgusting. "Estábamos en preproducción y preparando todo cuando me enteré que un tal Christopher Skase, de Quintex, estaba comprando la empresa y no quería hacer películas de terror, me puse furioso".

Tal noticia hizo enojar al joven Kirschner, sin embargo, su equipo legal calmó sus nervios.

"Dentro de 24 horas, todos en la ciudad van a pujar por esto", le dijeron. "El teléfono comenzó a sonar como loco", continuó, y reveló que "una de esas llamadas telefónicas fue del propio Steven Spielberg", que estaba usando su peso para ayudar a llevar la franquicia de Chucky a Universal Pictures.

Cuando se vendió MGM en los años 80, los nuevos propietarios no querían hacer más cine de terror, pero la saga de 'Muñeco diabólico' tenía que continuar. Al menos eso fue lo que pensó el oscarizado director de 'Salvar al soldado Ryan' o 'Ready Player One', que salvó a Chucky del olvido.

Y así fue como ‘Muñeco Diabólico’ fue resucitado en Universal Studios después de que MGM y United Artists salieran del género de terror.

Ahora, debido a que MGM hizo la primera película, pueden hacer el remake sin problema y usar el nombre de ‘Child's Play’, título original de la saga, sin ningún tipo de disputa legal, a pesar de que Mancini, Kirschner y Universal continúan colaborando en las secuelas y en una próxima serie de televisión, que tendrá a Brad Dourif para poner voz a Chucky una vez más.