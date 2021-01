Chuck Norris ¿Estuvo o no en el ATAQUE al Capitolio? Así lo ha acladado

Chuck Norris ¿Estuvo o no en el ATAQUE al Capitolio? Así lo aclararó

Chuck Norris es la leyenda del cine de acción, que recientemente ha tenido que desmentir su participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero tras publicarse en Twitter unas fotos de una persona muy parecida a él.

Todo comenzó cuando empezaron a circular en las redes sociales las fotos de los asaltantes al Capitolio con el fin de identificarlos. En una de ellas, aparecía un hombre que, la verdad, se parece mucho a Norris.

Las declaraciones de Chuck Norris

Es por eso que mientras los internautas debatían si realmente era el legendario actor o no, su representante ha salido en su defensa, desmintiendo su participación en la revuelta y el actor ha rendido una declaración:

Recientemente me enteré de que había un parecido a Chuck Norris en los disturbios del Capitolio de DC. No fui yo y no estuve allí. No hay lugar para la violencia de ningún tipo en nuestra sociedad. Estoy y siempre estaré por la ley y el orden.

Así fue que con estas palabras el actor estadounidense aclaró que no fue parte de la turba que asaltó del edificio sede de las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos el pasado 6 de enero del 2021.

Hay que destacar que la aclaración la hizo la tarde del martes 12 de enero del 2021, en su cuenta de Twitter, tras la viralización de las fotos de un hombre con facciones muy parecidas a Norris junto a un partidario del presidente Donald Trump, en el asalto al Capitolio.

Comparación del doble de Chuck Norris

Por otra parte su representante, Erik Kritzer, también quiso despejar cualquier duda al respecto. Ese no es Chuck Norris. Es un aspirante a ser su doble, pero Chuck es mucho más apuesto, indicó en un comunicado recogido por medios estadounidenses. Chuck permanece en su rancho de Texas donde ha estado con su familia.

No es para menos que imagen del hombre que se parecía a Norris causó cierta confusión, y muchos internautas en redes sociales creyeron que el actor de 80 años había asistido al motín.

Cabe destacar que Norris es una leyenda de la pantalla de los 80 que saltó a la fama después de aparecer en la película de Bruce Lee Way of the Dragon y convertirse en una leyenda de las películas de acción como Delta Force. En 2016, el actor anunció su apoyo al presidente Donald Trump y es partidario acérrimo del Partido Republicano.

