¡Chromatica de Lady Gaga es un éxito! Esto es lo que dice Billboard al respecto

Lady Gaga logra su sexto álbum número 1 en el Billboard 200 con el debut de Chromatica. El set comienza con 274,000 unidades de álbum equivalentes obtenidas en los Estados Unidos. La semana que finaliza el 4 de junio, según Nielsen Music/MRC Data, fue la mejor semana del 2020 para cualquier álbum interpretado por una mujer.

Chromatica fue lanzado el 29 de mayo a través de Interscope Records. El set fue dirigido por los sencillos "Stupid Love" y "Rain on Me" con Ariana Grande. El primero debutó y alcanzó el puesto número 5 en el Billboard Hot 100 en marzo, mientras que el segundo abrió en el número 1 en el gráfico del 6 de junio.

Esto es lo que dice Billboard de Chromatica

Originalmente, Chromatica estaba programado para un lanzamiento el 10 de abril, pero se retrasó debido a las preocupaciones por el Covid-19. Lady Gaga anteriormente alcanzó el número 1 en el Billboard 200 con la banda sonora de A Star Is Born (con Bradley Cooper, en 2018 y 2019), Joanne (2016), Cheek to Cheek (con Tony Bennett, 2014), Artpop (2013) y Born This Way (2011).

Chromatica es uno de los álbumes favoritos de los seguidores de Lady Gaga.

El cuadro Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en los Estados Unidos, según el consumo multimétrico medido en unidades de álbum equivalentes. Las unidades comprenden ventas de álbumes, álbumes equivalentes de pista (TEA) y álbumes equivalentes de transmisión (SEA).

El nuevo gráfico con fecha del 13 de junio, donde Chromatica comienza en el número 1, se publicará en su totalidad en el sitio web de Billboard el 9 de junio.

De la suma inicial de Chromatica de 274 mil unidades de álbumes equivalentes, las ventas de álbumes comprenden 205 mil, las unidades de SEA totalizan 65 mil (lo que equivale a 87.16 millones de transmisiones a pedido de las pistas del set en la semana que termina el 4 de junio) y las unidades de TEA equivalen a un poco más de 4,000.