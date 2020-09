Christopher Uckermann revela que si quiere un reencuentro de RBD

Durante los últimos años se ha especulado mucho sobre un posible regreso de RBD, pues últimamente las grandes bandas del pasado han decidido darle una oportunidad nuevamente a su carrera.

Es por ello que grupos como OV7 Sentidos Opuestos y algunos otros han realizado giras del reencuentro, creo que ha dado esperanza a los fans de la telenovela de Televisa, quienes ruegan por qué la banda mexicana vuelva a cantar con todos sus integrantes juntos.

Christopher Uckermann parece ser uno de los que también espera que pronto se pueda dar un reencuentro de RBD, pues asegura que extraña mucho a sus compañeros de "Rebelde" y que últimamente ha mirado en retrospectiva lo bien que se la pasaba en los escenarios junto al resto de la banda.

Aseguró que los años viajando de ciudad en ciudad y país en país para dar conciertos han sido de los mejores de su vida, por lo que la respuesta es que a él sí le gustaría que en algún momento hubiera un reencuentro, y pudiera dar algún concierto.

"Me gustaría porque fue algo que me marcó mucho y la verdad extraño a mis compañeros y sería un honor poder estar junto a ellos otra vez en un escenario”.

El actor mexicano aseguró que el hecho de que la música de esta banda llegue a las plataformas de streaming es un gran paso, pues a lo largo de los próximos meses habrá noticias importantes para los que están fans, sobre todo el 4 de octubre qué se celebra el "Día de RBD".

"Hace unos días pensaba en la nostalgia, en todo lo maravilloso que he vivido porque el grupo me dio muchísimo como persona y musicalmente me llevó al punto en el que estoy ahora".