Christopher Uckermann da su versión sobre el posible reencuentro de RBD

Las esperanzas de un posible reencuentro musical de la desaparecida banda RBD aún continúan, especialmente después de que el ex integrante Christopher Uckermann dejara abierta la posibilidad. Contrario a lo que dijo su ex compañero Christian Chávez, Uckermann considera que el regreso de la agrupación sí podría ocurrir.

Durante la pasada primera entrega de los Spotify Awards 2020, los actores y cantantes Christopher Uckermann y Christian Chávez se vieron nuevamente las caras en su paso por la alfombra verde. Como buenos amigos, ambos decidieron dar entrevistas juntos y una de las primeras cosas que les preguntaron fue sobre el anhelado reencuentro de RBD.

Aunque en un principio, el actor Christian Chávez había asegurado que no podría haber un regreso de RBD porque todos los ex integrantes están ocupados y así lo decidieron desde el inicio, Christopher Uckermann desmintió a Chávez.

El actor y cantante Christopher Uckermann declaró ante las cámaras del programa “Hoy” de Televisa, que aún podría existir un regreso de los RBD a la música, ya que ninguno se ha cerrado a la posibilidad de regresar; por lo cual, si se llegara a dar la oportunidad donde todos los miembros originales puedan, entonces sí podría pasar.

Christopher Uckermann habla del perdón

Aunque Christian Chávez dijo que desde el principio, Anahí, Poncho Herrera, Dulce María, Maite Perroni y el mismo Uckermann, acordaron que no tendrían un regreso musical con RBD, Christopher reconoce que el grupo marcó a toda una generación en Latino América, así que no niega que en algún momento haya un retorno musical.

Además, Christian y Christopher explicaron que en su pasada reunión de Diciembre con sus ex compañeros hubo mucho amor, amistad y perdón, por todo lo que vivieron juntos y agradecieron que finalmente se pudieron reunir todos después de más de 12 años de no verse todos al mismo tiempo. Ya que en su anterior reunión no estuvo Poncho Herrera por sus compromisos laborales.