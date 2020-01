Christopher Uckermann confiesa que RBD lo alejó de todos ¡Se volvió egocéntrico!

Christopher Uckermann fue uno de los seis integrantes de RBD, el grupo de pop que nació gracias al éxito de la telenovela juvenil, “Rebelde” de Televisa.

Christopher Uckermann como Diego Bustamante en Rebelde

“Rebelde” y RBD tuvieron un éxito increíble, tan sólo la banda logró giras nacionales e internacionales con millones de ventas en todo el mundo, pero tanta fama puede ser difícil de sobrellevar.

Tal fue el caso de Christopher Uckermann de ahora 33 años de edad, quien confesó que toda esa fama se le subió a la cabeza e incluso provocó que se aleje temporalmente de su familia.

“Que te diga un artista ‘yo no perdí el suelo’, no te creo, yo creo que cualquier persona va a perder el suelo […] Yo perdí el suelo, definitivamente”, reveló Christopher Uckermann en entrevista para el programa de radio de Yordi Rosado.

Chris se aleja de su familia

Christopher Uckermann confesó que ver todo el éxito y fama que le daba RBD hizo que aumentará su ego y se alejará de muchas personas, entre ellas su propia familia.

“Se me detonó esta parte del ego, fue aislarme; hasta mi propia familia me hablaba y les decía: ‘no tengo tiempo’. Eso te afecta, te va desconectando emocionalmente. No quería que nadie me viera, era hermético. Estaba cansado. Fue una locura”

“Cuando me reencontré, fue maravilloso”, confesó Christopher Uckermann.

Sin embargo, Christopher Uckermann también reveló que RBD le dejó cosas positivas por las que sigue agradecido.

“Me dio disciplina La vida te va llevando por diferentes caminos, yo nunca esperé que llegara este fenómeno; lo abrazo y todo lo que me dejó es maravilloso”.

También te puede interesar: RBD ¿El regreso?: El fenómeno RBD anuncia misterioso proyecto en febrero 2020

El reencuentro RBD

En año nuevo los seis miembros de RBD tuvieron una pequeña reunión después de 12 años sin verse. Christopher Uckermann también dio detalles sobre eso.

“Poncho fue el que nos habló a todos y dijo: ‘vénganse, vamos a cenar, vamos a platicar’. Entonces dijimos: ‘vamos a cotorrear como cuates”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana