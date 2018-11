Christopher Uckermann afirma que RBD quedó enterrado en su pasado

RBD es una de las agrupaciones mexicanas más famosas del país, pues desde sus primeros pasos durante la telenovela “Rebelde” su música alcanzó una gran popularidad que duró muchos años incluso después del final de la telenovela.

Muchos fans ansían que el grupo regrese, y aunque algunos integrantes han mostrado su interés por que suceda, otros no parecen compartir la idea.

Uno de los integrantes es Christopher Uckermann, quien junto a Alfonso Herrera y Christian Chávez conformaban a los integrantes masculinos.

Por su parte Christopher aseguró que tiene planes diferentes en su carrera, y RBD ya solo forma parte de su pasado, aunque asegura que sigue manteniendo una excelente amistad con los ex integrantes, cosa que se puso en duda en los pasados Premios Fénix, donde coincidió con Alfonso Herrera, y para sorpresa de todos, los cantantes ni siquiera se voltearon a ver.

"Alguna vez platicamos y todo, muy agradable Ari, pero como no es algo que me interesa, no importa de donde venga la oferta no es algo que quiera hacer. (Los exintegrantes de RBD) tenemos una gran relación y siempre seremos amigos".