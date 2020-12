Christopher Nolan, está dispuesto a adaptar sus películas a videojuegos

Christopher Nolan está interesado en la idea de crear adaptaciones de videojuegos de sus populares películas.

Como uno de los directores más reconocidos internacionalmente del siglo XXI, Christopher Nolan ha sido un pionero en la industria y lanzó numerosas películas con elogios comerciales y de la crítica.

Christopher Nolan lanzó "Tenet" este 2020

Su estilo visual y estructural distintivo le ha valido una base de fans dedicada, y parece que ese estilo podría dar el salto a otro medio popular, según reveló el propio director.

El ascenso a la fama de Christopher Nolan

Christopher Nolan explotó en popularidad después del gran éxito de The Dark Knight, pero su trabajo en la industria se extiende mucho antes de que dirigiera al Joker de Heath Ledger.

Sus primeras películas como Memento e Insomnia recibieron críticas positivas y una respuesta poderosa de un subconjunto apasionado de espectadores. Esa popularidad solo se expandió con Batman Begins y The Prestige, y más allá de The Dark Knight en películas como Inception, Interstellar y Tenet de este año.

A lo largo de todas sus películas, Nolan ha sido elogiado por crear una atmósfera eficaz y superponer un contenido narrativo y temático complejo en acciones y efectos de gran calibre.

¿Nolan lanzaría sus historias como videojuegos?

Si bien su trabajo siempre se ha mantenido firme en el cine, parece que el director también podría llevar su estilo distintivo al mundo de los videojuegos.

En una entrevista reciente con el popular periodista de juegos Geoff Keighley, Nolan habló sobre la posibilidad de que se adapten sus películas. "Definitivamente es algo que me interesa", dijo.

"Es un mundo asombroso". Nolan también expresó un gran respeto por el arte y el proceso de hacer juegos, diciendo que si alguno de sus trabajos fuera adaptado, tendría que hacerlo bien.

"No quieres simplemente estar haciendo un juego con licencia. No querrás simplemente vincularte a algo y usar la marca establecida por la película. De la misma manera que en realidad no quieres, cuando haces una adaptación cinematográfica de un videojuego, no quieres que simplemente borre la marca. Quieres que sea algo grandioso".

Los conceptos narrativos únicos y mundos inventivos (Inception, Interstellar y Tenet se destacan) podrían ser particularmente interesantes si se adaptan a un formato interactivo. Los diseños de niveles por sí solos serían algo digno de ver, y ciertamente tienen mundos suficientemente amplios para que se cuenten nuevas historias dentro de ellos.

Por supuesto, como dice Christopher Nolan, el proceso de desarrollo del juego es incluso más complicado que el de la producción de películas, y las adaptaciones de calidad son pocas y espaciadas. Aún así, eso no significa que los fanáticos no puedan cruzar los dedos.

