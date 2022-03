Christopher Lloyd se une a la temporada 3 de The Mandalorian

Christopher Lloyd está agregando otra franquicia icónica de ciencia ficción a su carrera histórica. El actor de Volver al futuro está oficialmente en The Mandalorian, el programa ambientado en el universo de Star Wars que actualmente está filmando su tercera temporada en el sur de California.

Los detalles del personaje para su papel se mantienen encerrados en el maletero de un DeLorean, pero se ha descrito como una estrella invitada por naturaleza.

Christopher Lloyd interpretó al científico viajero en el tiempo Dr. Emmett Brown en la trilogía Volver al futuro (1985-1990), y el papel se convirtió en el más duradero de su larga carrera.

Christopher Lloyd estará en la temporada 3 de The Mandalorian.

En el frente de la ciencia ficción, también interpretó al villano Klingon Commander Kruge en Star Trek III: The Search for Spock (1984). Es ganador de múltiples premios Emmy, incluso por la comedia de situación seminal Taxi (1978-83). Recientemente, apareció en la película de acción de Bob Odenkirk, Nadie para Universal, así como en The Tender Bar, dirigida por George Clooney.

The Mandalorian tiene un historial de traer personajes de franquicias legendarias. Michael Biehn, la estrella de Terminator, apareció en un memorable episodio de la segunda temporada, por ejemplo.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, The Mandalorian, de los productores ejecutivos Jon Favreau y Dave Filoni, se lanzó en noviembre de 2019 como el programa insignia de Disney+, lo que ayudó a impulsar un impresionante crecimiento de suscriptores.

La segunda temporada se desarrolló a fines de 2020, con el primer spin-off, The Book of Boba Fett, que debutó el 28 de diciembre. The Mandalorian está protagonizada por Pedro Pascal como un cazarrecompensas que se involucra con Grogu, un joven cargo de la raza alienígena que también cuenta con Yoda como un miembro.

Junto con Pascal, los pilares de la serie que se espera que regresen incluyen a Carl Weathers y Giancarlo Esposito. No se ha revelado la fecha de lanzamiento de la tercera temporada de The Mandalorian. Lucasfilm actualmente se está preparando para el debut del 25 de mayo de Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor.

