Christopher Lee, a seis años de su muerte, conoce su historia

Sir Christopher Frank Carandini Lee, mejor conocido como Christopher Lee nació el 27 de mayo de 1922 en Belgravia, Londres, Inglaterra y falleció el 7 de junio de 2015 en Londres, actor inglés conocido por sus representaciones cinematográficas de villanos que van desde Drácula hasta J.R.R. Saruman, el mago de El Señor de los Anillos.

Lee nació de una condesa italiana y un oficial del ejército británico. Después de una temporada en Wellington College (1936–39), se unió a la Royal Air Force (1941–46), alcanzando el rango de teniente de vuelo durante su servicio en la Segunda Guerra Mundial.

Christopher Lee luego siguió una carrera como actor. Aunque inicialmente lo despidieron los directores de reparto debido a su imponente estatura de 1.96 metros (6 pies y 5 pulgadas), finalmente fue elegido para Corridor of Mirrors (1948).

Christopher Lee en 1957 llega a la fama

Seis años de la muerte de Christopher Lee

En 1957 llegó la fama para Christopher Lee siguieron numerosos papeles secundarios, pero no fue hasta que protagonizó la monstruosa creación del personaje principal en La maldición de Frankenstein que Lee comenzó a llamar la atención.

Ese papel inauguró una relación extendida con Hammer Films, una compañía de producción a la que, con la ayuda de Lee y su frecuente coprotagonista Peter Cushing, se le atribuyó el mérito de revolucionar la realización de películas de terror.

Aunque su cuerpo largo y rasgos cadavéricos resultaron inadecuados para papeles románticos, Lee encarnaba perfectamente personajes de terror tan icónicos como el Conde Drácula, a quien interpretó por primera vez en Horror de Drácula (1958) y luego repitió en varias secuelas además que lo comparaban con Bela Lugosi, el Dracula supremo.

Sin embargo, el turno de Christopher Lee como Sir Henry Baskerville en El sabueso de los Baskerville (1959), una adaptación del misterio de Sherlock Holmes, indicó un rango dramático que se extiende más allá de la imitación de cadáveres reanimados.

Mientras cimentaba su lugar en el panteón de los Drácula cinematográficos, Lee se convirtió en el catalizador de otra franquicia cinematográfica con el lanzamiento de The Face of Fu Manchu (1965). En esa película y sus secuelas, irradiaba amenaza como el tortuoso personaje principal.

El terror y suspenso fue su fuerte

El actor triunfó en el terror por su comportamiento distintivo, el cual continuó asegurándole papeles en películas como The Wicker Man (1973), en la que interpretó a un sacerdote pagano; Los tres mosqueteros (1973) y su secuela de 1974, en la que interpretó el papel del conde Rochefort; y la película de James Bond El hombre del revolver de oro (1974), en la que interpretó al némesis de Bond, Scaramanga.

Las apariciones en una serie constante de películas sin importancia fueron puntuadas por un giro bien recibido como Mohammed Ali Jinnah, el fundador de Pakistán, en Jinnah (1998).

Saruman en el señor de los Anillos y El Hobbit

Christopher Lee apareció como Saruman más tarde en la lucrativa adaptación de Peter Jackson de J.R.R. El señor de los anillos de Tolkien, el gran creador de universos fantásticos, interpretando al mago Saruman en La comunidad del anillo (2001) y Las dos torres (2002).

Repitió el papel en El hobbit: un viaje inesperado (2012) y El hobbit: la batalla de los cinco ejércitos (2014), ambos basados en un trabajo anterior de Tolkien.

Su inminente presencia llamó la atención del director George Lucas, quien lo eligió como el Conde Dooku en las películas de Star Wars Attack of the Clones (2002) y Revenge of the Sith (2005).

Además, Christopher Lee participó en varias películas de Tim Burton, incluida Alicia en el país de las maravillas (2010), y en la fantasía histórica Hugo (2011) de Martin Scorsese.

Las 10 mejores películas de Christopher Lee

Es difícil elegir las mejores películas del famoso actor con una filmografía de 281 títulos. La carrera de Sir Christopher Lee resulta tan imponente como laberíntica.

El actor británico debutó en 1948, y siguió haciéndonos disfrutar con su talento, su presencia y su vozarrón hasta prácticamente el último día de su vida.

A su muerte en 2015, Lee dejó una larga lista de trabajos del cine de acción, fantástico y, sobre todo, de terror.

La maldición de Frankenstein - 1957 Drácula - 1958 El perro de Baskervilles - 1959 Vampir Cuadecuc - 1971 El hombre de mimbre - 1973 El hombre de la pistola de oro - 1974 El último unicornio - 1982 El Señor de los anillos - 2001 - 2003 Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith - 2003 El color de la magia - 2008

Lee se declaró admirador de Tolkien

Lee reconocido ser un gran admirador de toda la obra de Tolkien, quien murió hace 48 años, hasta el punto de haber leído una vez al año El Señor de los Anillos, libro en el que asegura que «siempre se descubre algo nuevo». Cuando comenzó la producción del filme, Peter Jackson tuvo claro que Lee interpretaría a uno de los magos.

El actor reconoció que uno de sus sueños era interpretar a Gandalf, pero que su edad le impedía dar al papel toda la fuerza necesaria. En su lugar aceptó el papel de Saruman, que no le exigía rodar escenas montando a caballo y combatiendo, pues el personaje participa en una sola escena de lucha, precisamente contra Gandalf.

Una de las mayores licencias del guión de la película respecto al libro está precisamente en el final de Saruman el Blanco. En la versión estrenada en los cines Saruman no aparece en la tercera película, y se dice que queda encerrado por siempre en su fortaleza; en la versión extendida muere asesinado por Gríma, tras ser derrotado por Gandalf en una escena titulada «La voz de Saruman».

Ninguno de estos dos finales se corresponde con la novela, pues en los libros Saruman escapa de Orthanc y viaja a la Comarca, la tierra de los hobbits, que arrasará antes de morir. Debido a la supresión de estas escenas, en numerosos foros de fans de la trilogía se dijo que Lee y Jackson habían acabado enfrentados.

Sin embargo, cuando en 2007 se anunció el rodaje de la adaptación de El hobbit, obra precedente a El Señor de los Anillos, Lee se ofreció para volver a dar vida a Saruman y recrear su caída desde el bien al mal, aunque el propio actor reconoció que tal vez no pudiera interpretar ese papel, debido a que su avanzada edad que no le permitiría un viaje a Nueva Zelanda, donde se rodó la película. A cambio se ofreció a dar voz al dragón Smaug. Sin embargo, finalmente, requerido por los fans, por Jackson y por la productora, decidió volver a interpretar al istari, si bien rodó todas sus escenas en los estudios londinenses Pinewood.

Matrimonio y familia de Christopher Lee

Birgit Kroencke y Christopher Lee

Lee se unió en matrimonio con la modelo danesa Birgit Kroencke (también conocida como Gitte Lee) desde 1961, que había trabajado para Balenciaga, Chanel y Christian Dior. Tuvieron una hija llamada Christina Erika Lee, nacida en Suiza el 23 de noviembre de 1963.

Lee era primo de Ian Fleming, autor de las novelas de espionaje de James Bond, y la actriz Harriet Walter es sobrina suya.

¿Lee era cantante de heavy metal?

La relación de Lee con el heavy metal comenzó con su aparición en la portada de Band on the Run del grupo Wings, publicada el 28 de octubre de 1973.

Incluye a Paul McCartney, Linda McCartney y Denny Laine como componentes de Wings, así como a otras seis celebridades, vestidos todos como convictos y tomados por sorpresa por un foco de vigilancia de la prisión.

Su carrera musical como solista fue tardía. El actor ha declarado:

“He llevado el metal en mis venas durante muchos años, lo que ocurre es que no lo sabía”.

Álbumes

Christopher Lee Sings Devils, Rogues & Other Villains (1998)

Revelation (2006)

Charlemagne: By the Sword and the Cross (2010)

Charlemagne: The Omens of Death (2013)

Singles

"Let Legend Mark Me as the King" (2012)

"The Ultimate Sacrifice" (2012)

"Darkest Carols, Faithful Sing" (2014)

¿Cómo murió Christopher Lee?

El domingo 7 de junio de 2015, murió Christopher Lee en el Westminster Hospital, en el barrio londinense de Chelsea, centro en el que había ingresado tres semanas antes y donde había cumplido 93 años, tras sufrir problemas respiratorios e insuficiencia cardiaca.

Su esposa decidió retrasar el anuncio público de la muerte de su marido hasta el jueves 11 para avisar primero a los familiares y amigos más cercanos del actor.

Christopher no fue el único que ha fallecido de la saga de El Señor de Los Anillos, en el 2020, también despedimos a Ian Holm, estrella que murió a los 88 años y quien interpretó a Bilbo Baggins en la mencionada saga.

