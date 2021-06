Christina Ricci ha sido elegida silenciosamente para la secuela de Matrix, aún sin título, titulada provisionalmente The Matrix 4. Esta noticia de casting proviene de un kit de prensa actualizado publicado por Warner Bros, pero los detalles de su personaje siguen sin conocerse. Sin embargo, su casting es una adición emocionante a la película que se estrenará en diciembre.

Ricci se une a un elenco apilado que incluye favoritos de la franquicia como Keanu Reeves (Neo), Carrie Ann-Moss (Trinity), Jada Pinkett-Smith (Niobe), Daniel Bernhardt (Agente Johnson) y Lambert Wilson (El merovingio). También protagonizará junto a los recién llegados a la serie, incluidos Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra y Jonathan Groff.

Matrix 4 marca un reencuentro entre la actriz y la directora Lana Wachowski, ya que anteriormente trabajaron juntas en Speed Racer, criminalmente subestimada en 2008. Aunque The Matrix 4 no será tan colorida como esa película, todavía se burla de ella como algo que podría "cambiar la industria nuevamente", según Jessica Henwick en una entrevista el otoño pasado.

La actriz Cristina Ricci se suma a Matrix 4

Christina Ricci se suma al elenco de Matrix 4.

Christina Ricci apareció recientemente en el programa Cinema Toast de Duplass Brothers , además de interpretar a la famosa asesina Lizzie Borden en la miniserie de Lifetime The Lizzie Borden Chronicles. Aunque Lana Wachowski dirigirá Matrix 4, su hermana Lilly no se unirá a ella detrás de la cámara debido a su papel de productora ejecutiva en Work in Progress de Showtime.

Matrix 4, entre las películas más esperadas del año

Christina Ricci se suma al elenco de Matrix 4.

La Verdad Noticias informa que, aunque no se conozcan muchos detalles sobre The Matrix 4, la película sigue siendo una de las cintas más esperadas del año. El silencioso anexo de la estrella Christina Ricci únicamente o se suma al misterio y la emoción que rodean nuestro primer regreso a la franquicia en 18 años.

The Matrix, que filtraron el posible nombre de la cuarta película se estrenará simultáneamente en cines y en HBO Max el 22 de diciembre de 2021. Las tres películas de la franquicia están actualmente disponibles para transmitir en diversas plataformas, aunque deberíamos esperar que eso cambie una vez que se acerque el lanzamiento de la nueva película protagonizada por Keanu Reeves.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.