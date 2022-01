Christina Ricci comparte rara foto de su primogénito Freddie en Instagram

Actriz comparte rara foto de su primogénito Freddie en Instagram

La orgullosa mamá Christina Ricci ha estado bendiciendo nuestras líneas de tiempo con fotos de la recién nacida Cleo, pero esta vez, el primogénito Freddie aparece en el Instagram de Ricci.

El 13 de enero, Ricci publicó una foto retrospectiva en su historia de Instagram de su primogénito, Frederick "Freddie" Heerdegen, y es una adorable foto de recién nacido.

Una tendencia popular de las historias de Instagram en este momento es publicar la primera foto de su álbum de "favoritos" en su historia para que todos la vean.

Ricci publicó su primera foto con la leyenda: “Primera foto del archivo de favoritos. Bebé Freddie Navidad 2014.”

Así lució el hijo de la actriz, Freddie en la navidad de 2014.

La foto es del bebé Freddie con un gorro de Papá Noel y un mono a rayas a juego, junto a un árbol de Navidad centelleante.

La estrella de Yellowjackets tiene la custodia total de su hijo Freddie, de 7 años, que tuvo con su exesposo James Heerdegen.

También tiene otro hijo, una hija llamada Cleo nacida en diciembre de 2021 con su nuevo esposo Mark Hampton.

Christina Ricci habla de la maternidad

En 2017, Christina Ricci le dijo a People que la maternidad la convirtió en una mejor persona: "No me di cuenta de cuánto tenía que hacer para crecer y cuánto mejor podía ser... y mi hijo realmente me hizo mejor". Ricci agregó: “Es mi bebé y ha cambiado mi vida como lo hace un bebé”.

Luego habló sobre cómo, cuando no está trabajando, se esfuerza por ser una mamá a tiempo completo. “Cuando no estoy trabajando, trato de estar con él todo el tiempo que puedo. Llevándolo a sus citas de juego y a la guardería”.

