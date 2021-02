Christina Aguilera se inspiró en Kim Kardashian con este ajustado outfit ¡HOT!

Christina Aguilera, de 40 años, ha compartido dos hermosas instantáneas de sí misma solo un día antes de subir al escenario en el After Party del Super Bowl.

La creadora de éxitos como "What A Girl Wants" publicó en Instagram el 6 de febrero con un par de pantalones anchos de cuero negro, un traje gris y botas grises a juego, ¡que recuerdan totalmente a algo que usaría Kim Kardashian!

Ella superpuso el look con un abrigo largo de cuero azul marino y complementó con un bolso de piel de serpiente beige mientras posaba frente a un automóvil azul.

La cantante alisó sus cabellos rubios brillantes en una coleta baja y le ofreció a la cámara una sonrisa sensual, mientras se ponía un look de maquillaje glamoroso con delineador de ojos alado y lápiz labial nude.

Ella subtituló la publicación del carrusel con un simple emoji brillante, y sus seguidores rápidamente saltaron a la sección de comentarios para elogiar su apariencia.

“Literalmente, ¿quién le dijo a Christina que podía verse tan sexy? Esto es TODO ", escribió un fan, mientras que otro seguidor comentó:" Estás radiante, espero que tengas una noche increíble".

Christina posiblemente se inspiró en uno de los looks de Kim Kardashian. Quien ha popularizado usar ropa deportiva con un outfit casual/Foto: Hollywood Life

Christina Aguilera estará en uno de los festejos del Super Bowl LV

Christina Aguilera se une a una gran cantidad de A-listers en la alineación del Super Bowl After Party, incluidos Alicia Keys, Eric Church y Miley Cyrus.

Miley no solo subirá al escenario para el 'Gran concierto para pequeñas empresas' de Verizon, sino también para el primer TikTok Tailgate.

Si bien los detalles sobre su actuación se han mantenido en su mayoría en secreto, las fuentes afirmaron anteriormente que Miley interpretaría una mezcla de canciones antiguas y nuevas, como "Party In The USA" y "Can't Be Tamed", junto con sus éxitos de Plastic Hearts como "Midnight Sky” y “Prisoner”.

Una fuente cercana al top de la lista de éxitos "Wrecking Ball" le dijo anteriormente a al medio HollywoodLife que estaba esperando la presentación del 7 de febrero.

"Esto definitivamente podría abrir las puertas para que Miley actúe en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl", explicó la fuente.

Y agregó: "Ella está siendo bastante callada sobre los detalles de su actuación en este momento porque no quiere arruinar ninguna sorpresa". ¿Te gusta cómo luce Christina Aguilera en su apretado conjunto? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

