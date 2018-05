Christina Aguilera estrena sexy canción

Después de aproximadamente seis años de su último disco, la sensual cantante Christina Aguilera, regresa y estrena su nuevo sencillo "Accelerate" un adelanto de su repertorio de canciones del disco ‘Liberation’ que lanzará el próximo 15 de junio.

El lanzamiento de su nueva canción de la sexy cantante Christina Aguilera, se convirtió en tendencia en redes sociales con los hashtags #Accelerate, #ChristinaAguilera y #Xtina. En YouTube, en menos de 4 horas de haberse publicado el videoclip de su canción, ya superaba las 270 mil vistas.

En el vídeo clip, se ve a la cantante Christina Aguilera, sumergir su lengua en un vaso de leche.

Se volvió algo que me hacía sentir que no era lo que yo había firmado. En un momento te das cuenta de que no tiene nada que ver con la música, y que sólo se trata de ir amasando alguna historia". Comento Aguilera.