Christina Aguilera confiesa como se sintió su candente beso con Madonna y Britney

Christina Aguilera es un icono de la música pop, pues su inigualable voz ha sorprendido a nivel internacional, pero a lo largo de su carrera, también se ha vuelto famosa por momentos escandalosos de su vida, como el que protagonizó junto a Madonna y Britney.

Recordemos que para 2003, se celebraron los MTV Video Music Awards, y como cada año, se presentan grandes estrellas para el gran show, por lo que estas tres icónicas mujeres, cantaron juntas revolucionando el mundo entero, pues es bien sabido que por si solas, son consideradas como reinas del pop.

Pero en medio de todo el show, las tres decidieron darse un beso en la boca, situación que inmediatamente se volvió noticia internacional y fue uno de los momentos más escandalosos de ese año, pues jamás nunca se había visto algo como ello.

Beso de tres

Pero es la mismísima Aguilera, quien decidió romper el silencio para hablar del increíble beso de tres que protagonizó en el escenario hace 18 años, pues recordemos que, por muchos años, nunca quiso hablar sobre lo sucedido.

La cantante, señaló que en su momento no sintió que la situación fuera a tener gran revuelo en medios de comunicación y en su vida, pues no esperaba que fuera muy impactante para la sociedad durante el 2003.

"Sinceramente, en ese momento no me pareció impactante para nada. No llegué a pensar en todo lo que podría venir después. Para mí fue como: 'Dos chicas besándose, pues ok'. Es cierto que el rédito que se le puede sacar al escándalo es cada vez más extremo y todo eso, pero a mí no me resultó nada chocante", reveló a La Verdad Noticias.

Christina celebra 42 años

La cantante celebra 42 años

La también actriz, nació el 18 de diciembre de 1980 en Staten Island, Nueva York, en los Estados Unidos, por lo que hoy está cumpliendo 42 años y de estos casi 30 de carrera, por lo que sus fanáticos han podido ver su impactante transformación, pero también han sido testigos de grandes logros.

