Christina Aguilera celebra su cumpleaños 41 con un topless en Instagram.

Christina Aguilera celebró su cumpleaños número 41 mostrando a sus fans y seguidores en Instagram que todavía "lo tiene" con una apasionante sesión de fotos en topless. La colección de cinco imágenes muestra a la cantante en topless con sus brazos, manos y cabello estratégicamente colocados en cada una para cubrir sus senos.

La cantante de "Beautiful" acudió a sus redes sociales en su cumpleaños, para lucir una serie de fotos en las que luce sus habituales extensiones de cabello rubio platino, así como guantes de ópera de cuero negro, anteojos de sol negros y aparentemente nada más.

Aun así, las fotos de Christina Aguilera en Instagram pueden mostrar las curvas asesinas de la mujer de 41 años mientras celebra otro viaje alrededor del sol. "XTINA XLI", subtituló las fotos, un guiño a su apodo y también usamos números romanos para mostrar su nueva era.

Fans desean feliz cumpleaños a Christina Aguilera

Desde que las fotos fueron publicadas en la madrugada del domingo, los comentarios han estado llegando a desearle un feliz cumpleaños a la cantante y felicitarla por la impresionante sesión de fotos.

La celebración se produce después de que Aguilera hablara a principios de este año en una entrevista con Health en la que habló sobre cómo fue crecer en el centro de atención con todos los ojos puestos en ella. En ese tenor, Christina Aguilera revivió sus días en Disney con increíble vestido de princesa recientemente.

¿Cuándo empezó la carrera de Christina Aguilera?

La cantante comenzó su carrera a los 9 años como concursante en "Star Search", antes de protagonizar "The All New Mickey Mouse Club" con Justin Timberlake y Britney Spears unos años más tarde. Sin embargo, Britney Spears criticó a Christina Aguilera por negarse a hablar sobre su tutela.

La Verdad Noticias informa que, a pesar de que los años 90 parecieron muy diferentes a las vidas que llevan los jóvenes artistas en estos días debido a las redes sociales, la cantante de "Lady Marmalade" recordó que sus primeros años estuvieron llenos de "éxitos, traumas infantiles y dificultades".

También, Christina Aguilera admitió que ciertamente hubo momentos en los que su resistencia fue puesta a prueba. Trabajaba las veinticuatro horas del día y sus habilidades también se comparaban con las de sus compañeros de la industria.

