Christina Aguilera apoya a Britney Spears meses después de su desaire.

Christina Aguilera apoya a Britney Spears meses después del su desaire.

Christina Aguilera finalmente le está dando a Britney Spears "What a Girl Wants". Dos meses después de negarse a hablar sobre el fin de la controvertida tutela de Spears durante una incómoda aparición en la alfombra roja, Aguilera brindó su apoyo a su ex rival del pop en una nueva entrevista.

“Me encantaría [hablar con Spears]”, dijo la cantante de “Dirrty”, de 41 años, a la personalidad de los medios Enrique Santos mientras promocionaba su nuevo EP en español, “La Fuerza”. “Siempre estaría abierta a eso. Es un tema con el que definitivamente quiero tener cuidado porque nunca quiero hablar fuera de [turno] sobre alguien a quien tengo tanto respeto y admiración”, agregó.

Aguilera continuó diciendo que está "tan feliz" de que Spears, de 40 años, se liberó en noviembre del restrictivo arreglo legal que controlaba sus asuntos personales, médicos y financieros desde febrero de 2008. Recientemente, Britney Spears apareció con gran transformación en el cabello al pintarlo de morado y sorprendió a sus fans.

¿Qué dijo Christina Aguilera sobre Britney Spears?

“Solo diré lo que me siento cómodo diciendo, como dije antes y dije: que no podría estar más feliz por ella”, continuó Aguilera. “Toda mujer merece sentirse empoderada y poseer eso por sí misma como mejor le parezca”, agregó la cantante.

Aguilera también reconoció que ella y Spears, que protagonizaron juntos "All New Mickey Mouse Club" de Disney, comparten una perspectiva única, ya que ambas saltaron al estrellato durante la locura del pop adolescente de finales de los 90 y principios de los 2000.

"Crecer en este negocio puede ser una locura, así que si alguien entiende eso y entiende lo que eso significa en ese momento, definitivamente seremos ella y yo", dijo, y agregó que "siempre seremos allí” para Spears en caso de que este último ícono del pop se sienta inclinado a acercarse.

“Me encanta poder conectarme así con otras mujeres”, explicó la cantante Christina Aguilera. “Es muy importante ahora más que nunca, ahora que tenemos la capacidad de conectarnos, que eso suceda y que siempre nos sintamos unidos”.

¿Qué dijo Spears sobre el silencio de Aguilera?

La Verdad Noticias informa que, en una acalorada publicación de Instagram compartida el 19 de noviembre, Britney Spears criticó a Christina Aguilera por negarse a hablar sobre su tutela y comparó el silencio de Aguilera sobre su lucha con una mentira.

“Amo y adoro a todos los que me apoyaron… pero negarse a hablar cuando sabes la verdad, es equivalente a una mentira!!!” Spears escribió sobre un clip del desaire de Aguilera en la alfombra roja de los Premios Grammy Latinos 2021 la noche anterior. “13 años de estar en un sistema corrupto y abusivo, pero ¿por qué es un tema tan difícil de tratar para la gente?”

La cantante de “Stronger” agregó: “¡¡Yo soy la que pasó por eso! Todos los seguidores que hablaron y me apoyaron, gracias... ¡Sí, sí importo!”. Los reporteros le preguntaron a Aguilera en la entrega de premios si ella "tuvo alguna comunicación" con Spears en los días posteriores a la finalización de la tutela.

Sin embargo, el publicista de Christina Aguilera, Brett Ruttenberg, quien la acompañó al evento, la interceptó con: “No, lo siento, no vamos a hacer eso esta noche, gracias, ¡adiós!”. “No puedo”, dijo Aguilera mientras se alejaba, y agregó: “¡Pero me alegro por ella!”.

