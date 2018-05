Christina Aguilera anunció su tour ‘Liberation’

La famosa cantante, Christina Aguilera, había confirmado que emprendería una gira en presentación de ‘Liberation’, su nuevo disco, que sale el proximó 15 de junio.

Una publicación compartida por Christina Aguilera (@xtina) el May 9, 2018 at 5:13 PDT

Después de casi seis años de ausencia, la sexy, Christina Aguilera, anunció este miércoles que arrancará el The Liberation Tour en otoño. Estos shows empezarán el 25 de septiembre en Hollywood, Florida y recorrerán gran parte de Estados Unidos.

Una publicación compartida por Christina Aguilera (@xtina) el May 6, 2018 at 1:03 PDT

"Hacer giras es tan aterrador para mí, porque primero soy madre", explicó hace unas semanas Aguilera a Billboard.

"En parte por eso decidí quedarme como estaba (como juez en The Voice). Es fácil sentirse cómodo en el mismo lugar y no tener que preocuparse por dejar solos a tus hijos. Me he puesto en un segundo plano, pero ahora, tiene que suceder. Deseo volver y mostrarle a mis hijos lo que su mamá realmente hace".Comento Aguilera.