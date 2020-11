Christian Serratos revela por qué los fans no deben perderse "Selena: La Serie"/Foto: La República

Hay más en Selena: la serie de Netflix de lo que parece. Sí, la gente puede recordar de memoria la película de 1997 de Jennifer Lopez, pero Selena Quintanilla vivió una vida llena de amor y triunfo que ni siquiera una película podría hacer justicia, y es por eso que Christian Serratos quiere que los fanáticos de Selena le den una oportunidad al programa de Netflix.

Ella dijo entrevista con The Bing E! Club de Erin Lim, porque es una serie, los escritores se les da 'mucho más tiempo' para pintar una imagen más completa de lo que Selena realmente era.

Christian, quien pensó que era una súper fan antes de asumir el papel, agrega: "Yo era bastante versado en todas las cosas de Selena cuando se trataba de sus años más famosos cuando realmente despegaba a los 20 años. Pero Aprendí mucho en este programa".

Los fans aprenderán más con la serie de Selena

Además, Christian dice que la participación de la familia Quintanilla en la serie brinda "una visión increíble de su vida antes de que fuera la estrella que sabemos que es ahora".

¿Qué fan de Selena no querría ver un programa que está hecho en honor a su memoria? Como dijo Christian, "No podrías pagarme para que no vea algo sobre alguien a quien admiro de todos modos".

Ella expresó: "Alguien así, que es tan querido por tanta gente, quiero decir, no entiendo por qué no lo harías".

Y para aquellos que no están familiarizados con la cantante de "Bidi Bidi Bom Bom", Christian dice que espera que vean y se conviertan en fanáticos de la leyenda tejana, no solo por su música, sino por el camino que abrió para las generaciones futuras, incluida la propia Christian.

"Me veo a mí misma en Selena y crecí viéndola y admirándola. Y estoy muy emocionada de que todos vean el arduo trabajo y la perseverancia que le tomó para lograr el éxito que obtuvo", reflexiona la actriz.

Serratos hizo lo necesario para poder interpretar de la mejor forma a Selena Quintanilla, y promete que la serie mostrará otra faceta de la cantante/Foto: El Sol de México

"No siempre fue fácil, pero lo hizo con tanta fuerza y tanta gracia, y encontró un lugar para ella donde no siempre había un lugar y creo que es muy fácil de identificar para nuestra comunidad y la gente de color y estoy realmente feliz de contar esta historia de nuevo", expresó Serratos.

Te recomendamos leer: SERIES: Todo lo que sabemos de “Selena”, la nueva biografía de la cantante

Christian se enteró de la fuerte voluntad y determinación de Selena a través de su extensa investigación sobre la cantante. Como ya te hemos informado en La Verdad Noticias, Selena: La Serie estará disponible para transmitir el 4 de diciembre en Netflix. ¿Verás la nueva serie de Selena?

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.