Christian Nodal y el radical cambio físico que ha decepcionado a sus fans

No se puede negar que el cantante ha sufrido una radical transformación física.

El día de ayer te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Christian Nodal presumió un nuevo y alocado look a su llegada a Hermosillo, Sonora. Horas antes de su presentación en Las Fiestas del Pitic, el cantante dejó en claro que no le teme a los cambios al lucir su cabello rubio con coloridos detalles florales, lo que provocó que fuera comparado con J Balvin.

Como era de esperarse, el nuevo aspecto del intérprete de ‘De los besos que te dí’ no pasó desapercibido para sus fans, el cual parece no haber sido de su agrado, pues ellos aseguran que este no es su estilo. Incluso, hubo quien destacó el radical cambio físico que ha sufrido con el paso de los años.

El aspecto actual del talentoso compositor fue comparado con el que tenía algunos años atrás y más de uno llegó a la conclusión de que los múltiples tatuajes y los excesos le han restado galanura. Pese a ello, él parece estar muy contento con su alocado look y no piensa darle importancia a las críticas.

Su polémica relación con Belinda

La pareja inició su romance mientras ambos eran coaches de La Voz Azteca en 2020.

Uno de los comentarios más repetidos en redes sociales al respecto de su nueva imagen fue aquel que relaciona esta radical transformación física con el romance que sostuvo con Belinda, misma que inició en 2020, año en el que ambos fueron elegidos para ser coaches en La Voz Azteca.

Pese a que todo apuntaba a que sería uno de los noviazgos más sólidos del mundo de la farándula mexicana y con una futura boda de por medio, la pareja anunció su separación en febrero pasado. Desde aquel entonces y hasta ahora, ambos artistas han protagonizado diversos escándalos, mismos que demuestran que la relación entre ellos no terminó bien.

¿Cómo salto a la fama Christian Nodal?

Christian Nodal debutó en el mundo de la música en 2017, año en el que lanzó su primer sencillo titulado ‘Adiós Amor’, mismo que lo ayudó a posicionarse dentro del gusto de la gente. Hoy en día, el cantante ha sido considerado como uno de los máximos exponentes del género regional mexicano y recientemente acaba de estrenar su tan esperado EP ‘Forajido’.

