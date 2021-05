Christian Nodal y Los Plebes del Rancho han querido celebrar la vida y el legado musical del fallecido cantante Ariel Camacho con el lanzamiento de un álbum titulado ‘Recordando A Una Leyenda’, el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales a nivel internacional.

Este nuevo álbum incluye nueve de los más grandes éxitos de Ariel Camacho, entre ellos ‘Por No Perderte Te Perdí’, ‘50 Mentadas’, ‘El Rey De Corazones’ y ‘Ya Lo Superé’. Esta disco no incluye ‘2 Veces’, un tema inédito interpretado por ambos artistas que fusiona el estilo sierreño y el acordeón.

A pesar que Nodal no ha promocionado el disco ‘Recordando A Una Leyenda’ en sus redes sociales, la agrupación sinaloense utilizó su cuenta de Instagram para expresar la felicidad por el recibimiento que ha tenido el álbum tributo a Ariel Camacho por parte de sus fans.

'2 Veces', todo un éxito en YouTube

La nueva canción fue lanzada en plataformas digitales el pasado 5 de marzo de 2021 junto con un video musical en YouTube. La canción ha tenido un excelente desempeño en las listas de popularidad, además de que ha logrado superar las 24 millones de reproducciones.

'2 Veces' es de la autoría de también novio de Belinda, Edgar Barrera y Horacio Palencia, y la letra habla de la decepción que siente una persona cuando lo entrega todo en una relación amorosa, pero que desafortunadamente no logra ser correspondido de la misma manera.

Letra de '2 Veces' de Christian Nodal y Los Plebes Del Rancho

A continuación, La Verdad Noticias te presenta la letra completa de ‘2 Veces’ para que cantes con sentimiento el nuevo éxito de Christian Nodal y Los Plebes del Rancho.

Está claro que ahora sí te vas a ir

Y está bien si tú lo decidiste así

Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida

A vivir aferrado a tu amor toda la vida

De una cosa quiero que tú estés consciente

Si me alejo de tu vida es para siempre

Yo no puedo obligarte a que tú por mi suspires

Ni pedir que me quieras porque eso no se pide

Cuando yo te besaba

Como a nadie en este mundo me entregaba

Y está claro que mi amor no lo mereces

Y pa' mi mala suerte me está doliendo perderte

Es mejor que te vayas

Porque no se le hace daño a quien te ama

Y si quieres de una vez desaparece

Que un amor como el mío

Te lo juro en esta vida

No te llegará dos veces

Cuando yo te besaba

Como a nadie en este mundo me entregaba

Y está claro que mi amor no lo mereces

Y pa' mi mala suerte me está doliendo perderte

Es mejor que te vayas

Porque no se le hace daño a quien te ama

Y si quieres de una vez desaparece

Que un amor como el mío

Te lo juro en esta vida

No te llegará dos veces

