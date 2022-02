Christian Nodal y Grupo Firme liman las asperezas y se espera dueto musical

Durante el homenaje a Vicente Fernández, en el que participaron artistas como Ángela Aguilar, David Bisbal, Camilo, Christian Nodal y Grupo Firme, se limaron las asperezas que había entre los dos últimos mencionados, pues se especula incluso que podrían lanzar un nuevo dueto musical que sería todo un éxito.

Según se dijo a La Verdad Noticias, el momento amistoso principalmente entre Eduin Caz y el intérprete de ‘Adiós amor’, se dio precisamente luego de su presentación en Los Premios Lo Nuestro, oportunidad que aprovecharon para hablar y señalar qué fue lo que provocó el conflicto que tanto dio de qué hablar.

El año pasado se habló sobre un dueto de Nodal y el grupo musical, pero todo terminó siendo falso y los cantantes nuevamente se declararon la guerra, y todo, aparentemente tenía que ver con Belinda.

“Ya se armó la machaca”, afirma Christian y Eduin Caz

Los fans esperan una colaboración musical entre ambos artistas

Todo estalló cuando Abraham Hernández, quien es segunda voz de Grupo Firme, publicó un breve video en donde aparece muy feliz con el cantante de música regional mexicana y entre carcajadas y abrazos decían “ya se armó la machaca”.

Este momento lo esperaron miles de fanáticos de ambos, ya que en algunas imágenes que se viralizaron en redes sociales, se notaba tensos e incluso alejados, y en ningún momento se les vio juntos.

Aún no hay nada confirmado sobre una posible colaboración musical, aunque hay que reconocer que su acercamiento es un paso gigante a un nueva canción que resulte todo un éxito en México.

El año pasado dio mucho de qué hablar la pelea entre Nodal y Eduin Caz, pues el ex novio de Belinda dijo que no haría una colaboración con un grupo que no es de su agrado, lo que desató polémica y una enemistad entre ellos.

¿Quién es más famoso entre Christian Nodal y Grupo Firme?

Nodal ha superado los números del grupo musical tijuanense

Según se ve en las estadísticas, Nodal tuvo un total de 1.6 billones de reproducciones, mientras que Firme logró 1.05 billones; con respecto a los oyentes, el grupo que lidera Eduin, alcanzó 23.4 millones y el ex de Beli, lo superó por mucho, con 48.8 millones.

Tras arreglar sus diferencias, Christian Nodal y Grupo Firme estaban juntos en el escenario cuando se realizó el homenaje a Vicente Fernández, mismo que dio mucho de qué hablar.

¡Ya se armó! Grupo firme y Nodal hacen la paces y huele a nuevo dueto pic.twitter.com/XYE5jIovk6 — Lo + viral (@VideosVirales69) February 25, 2022

