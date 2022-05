Christian Nodal tuvo una cita con una rubia mujer, muy parecida a Belinda

El mexicano ha sido captado con hermosas mujeres/Foto: Estilo Musa y Telemundo

Christian Nodal ha estado saliendo con guapas mujeres desde que terminó su compromiso con la actriz y cantante Belinda. Sin embargo, los internautas creen que el cantante de “Botella tras botella” posiblemente está buscando “un reemplazo” para su ex, ya que fue captado con una guapa rubia, muy parecida a la estrella de la serie “Bienvenidos a Edén”.

De acuerdo con el medio Telemundo, Nodal apareció junto con otras personas de su equipo de trabajo, pero también con una misteriosa mujer de cabello rubio, que a lo lejos se parecía mucho a la cantante de “Bella traición”. Sin embargo, se reveló que esta chica es la cantante mexicana, Nathalia Milán.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Christian Nodal ha estado viviendo aventuras con bellas mujeres rubias, lo que ha hecho pensar a los fans, que probablemente está en búsqueda de una joven que le recuerde a su famosa ex pareja, de quien se separó en febrero de este año.

¿Christian Nodal tiene un nuevo romance?

Nodal y Milán estuvieron juntos/Foto: Telemundo

Hace poco el cantautor de regional mexicano fue captado con una hermosa mujer en Honduras, que fue identificada como Marina García. Muchos pensaron que se trataba de la nueva novia del cantante, pero ahora, que apareció con Nathalia, los fans creen que Nodal solamente está saliendo con las chicas, sin intenciones de un romance formal.

algunos dicen que Nathalia se parece a Belinda/Foto: Instagram

Cabe destacar que otros usuarios de las redes sociales aseguran que la cantante Nathalia Milán no es la nueva conquista de Christian Nodal, sino que ambos solo son amigos. Incluso recientemente el intérprete de 23 años de edad invitó a la joven sinaloense a cantar con él en el escenario, momento que ella compartió en sus redes sociales.

¿Quién es la ex novia de Christian Nodal?

Se rumoró que Christian engañó a María Fernanda con Beli/Foto: Razón

Belinda no es la única ex novia de Nodal que ha dado de qué hablar. Ya que otra ex pareja del cantante es María Fernanda Guzmán, una influencer tapatía que tuvo una relación de dos años con el intérprete de “Adiós amor”.

Sin embargo, se dice que Christian Nodal dejó a María Fernanda por Beli; no obstante, cuando el mexicano y la española terminaron su noviazgo y compromiso, el artista de regional mexicano fue captado con Guzmán, aunque no se sabe si planean retomar su relación.

