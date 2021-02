Christian Nodal se niega a cantar con Danna Paola ¿Por culpa de Belinda?

Christian Nodal protagoniza una nueva polémica en las redes sociales, esto luego de que un usuario de Twitter le recordara al cantante mexicano que a principios de la pandemia había prometido lanzar una nueva versión del tema ‘De los besos que te di’ junto a Danna Paola.

“Haz un dueto con @dannapaola, nos prometieron una versión de ‘De Los Besos Que Te Di’, ¿si te acuerdas?”, escribió el usuario de Twitter, pero Christian Nodal le contestó que no haría un dueto de ese tema debido a que ya lo había cantado junto a Belinda en La Voz Azteca.

“Es que ya hice ft con mi mujer en un programa de televisión con esa canción, no encuentro el sentido de rehacerlo… Jamás tendría una mejor versión esa canción mía a dueto”, escribió el cantante mexicano en su cuenta de Twitter.

La respuesta de Christian Nodal causó molestia en algunos cibernautas, principalmente entre los fanáticos de Danna Paola, quienes aseguran que el cantante despreció a la estrella de ‘Élite’ y la dejó mal al decir que no existirá versión que supere a la que hizo con Belinda.

Christian Nodal se defiende de las críticas

Ante las duras críticas que recibió en redes sociales, el cantante puntualizó que no quería volver a grabar una nueva versión de ‘De los besos que te di’, además pidió a sus seguidores que no metan cizaña, dejando en claro que entre Danna Paola y Belinda no existe rivalidad.

“Como ching*n... me preguntaron de esa canción a dueto en específico y conteste específicamente que opino sobre esa canción a dueto. ¡Dejen de ser cizañosos por todo! No tengo la culpa de lo que la gente quiera entender. Lean bien y dejen de suponer o poner palabras en mi boca”; finalizó Christian Nodal.

