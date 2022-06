Christian Nodal se lanza contra Espinoza Paz, por defender a J Balvin

Christian Nodal arremete contra Espinoza Paz, lo llama "malinchista"

Christian Nodal no se queda callado y ahora se lanza contra Espinoza Paz, por mostrar su apoyo a J Balvin y le manda un contundente mensaje.

“Diganle a Espinoza Paz que no sea malinchista no porque vivas en Colombia, apoya a tu raza no seas pende…” afirmó delante de algunos fanáticos y medios de Hermosillo.

En La Verdad Noticias recientemente te dimos a conocer que Espinoza Paz le envió un mensaje a Christian Nodal tras la pelea con J Balvin, donde le afirmaba que la disciplina puede más que el talento.

¿Christian Nodal llama “oportunista” a Espinoza Paz?

Christian Nodal manda mensaje a Espinoza Paz.

De igual forma, el cantante de regional mexicano Christian Nodal aseguró que Espinoza Paz lucía como oportunista en la pelea con J Balvin y aunque dijo que su mensaje tiene sentido, no lo dio en un momento oportuno.

“Todo lo que dijo Espinoza Paz tiene sentido, pero lo que no tiene sentido es que quiera defender a otros solo porque vive en Colombia, o quizá tenga proyectos con J Balvin. Hay que tener coherencia con todo, porque es buen mensaje, hermano; pero no cuando yo esté en una batalla con ese pende..” afirmó.

Recordemos que tras el mensaje de Espinoza Paz en sus redes sociales, cibernautas lo acusaron de querer aprovecharse del momento, pues no es cercano a ninguno de los cantantes.

J Balvin vs Nodal

La pelea entre Christian Nodal y J Balvin continúa.

Desde que surgió la pelea entre Christian Nodal y el reguetonero J Balvin, las redes sociales e incluso varios famosos han comentado sobre el tema.

Desde Galilea Montijo, Espinoza Paz, Yuridia, Residente hasta Maluma, han tomado partido por alguno de los famosos o simplemente han dado su opinión.

Por el momento, los fanáticos de Christian Nodal siguen a la espera del tema que prometió lanzar en contra de J Balvin.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.