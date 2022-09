Christian Nodal se hace viral tras ser captado "borracho" e "impertinente"

El bochornoso video que muestra al cantante pasado de copas ya es viral en redes sociales.

Christian Nodal decidió celebrar la exitosa presentación que ofreció el pasado 18 de septiembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada visitando un casino. Sin embargo, un video que ya es viral en redes sociales revela que el cantante se pasó de copas y tuvo un comportamiento impertinente con la seguridad del lugar.

En el clip podemos ver al intérprete de ‘Adiós Amor’ siendo escoltado por los guardias hacia la salida del casino. No obstante, el detalle que llamó la atención es que era bastante evidente que se resistía a abandonar el recinto y que le costaba trabajo caminar, esto debido a que no se encontraba en sus cinco sentidos.

Mientras esto ocurría, las personas presentes en el lugar grababan e incluso hubo quien intentó pedirle un autógrafo y hasta una foto. Hasta el momento, el ex prometido de Belinda no se ha pronunciado al respecto de este bochornoso incidente, mismo que ha desatado una ola de crueles burlas y duras críticas en su contra.

Amigos de Nodal se "la mientan" a Belinda

Este video viral llega tan solo días después de que se diera a conocer un video que muestra a un amigo del cantante “mentándole la madre” a Belinda mientras cantaban canciones y disfrutaban de una comida en un conocido restaurante de comida mexicana en Jalisco.

Mientras tanto, Christian Nodal se limitó a reírse para luego pedir que dejaran de grabar. No obstante, el actuar de sus amigos desataron fuertes críticas en contra del cantante sonorense, quien incluso ha sido tachado de “ardido” y lo acusan de no poder olvidar a su ex novia, esto pese a que ya inició otro romance con Cazzu.

Te puede interesar: Así era la vida de Christian Nodal antes de Belinda

¿Cuántos años tiene Christian Nodal?

Pese a las críticas y polémicas, el cantante sonorense sigue siendo considerado un gran exponente del regional mexicano.

Christian Jesús González Nodal, conocido simplemente como Christian Nodal, nació el 11 de enero de 1999, por lo que ahora tiene 23 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el cantante originario de Caborca. Sonora inició su carrera artística en 2016 y saltó a la fama gracias al tema ‘Adiós Amor’.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales