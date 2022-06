Christian Nodal se disculpa con J Balvin por pelea en redes sociales

El cantante aprovechó su concierto en Morelia, Michoacán para sincerarse con todos sus fanáticos.

El día de hoy inició con el nombre de Christian Nodal siendo tema de conversación en las redes sociales debido a que en la madrugada se estrenó ‘Girasol’, canción con la cual ponía fin a su mediática pelea con J Balvin. Sin embargo, debes de saber que el cantante admitió que se disculpó con el reggaetonero y que se arrepiente de esta polémica.

Durante su concierto celebrado la noche del pasado viernes 3 de junio en la Plaza de Toros Monumental de Morelia, Michoacán, el ex prometido de Belinda abrió su corazón y ante todos los presentes aseguró que estaba arrepentido de grabar la canción y que él no podía hacer nada para evitar que salga a la luz.

El cantante aseguró que no pudo evitar el lanzamiento de la canción donde arremete en contra de J Balvin.

“Me arrepiento, ya no hay manera de pararla, va a salir”, declaró el cantante de 23 años sobre la nueva y polémica canción de ‘Girasol’. Acto seguido, él le pidió a sus fans que “no sean mierda en la vida” para así evitar involucrarse en polémicas que pueden dañar a las personas.

Finalmente, se arma de valor y le pide disculpas a J Balvin, lo que provocó que sea ovacionado por los presentes: “Lo siento mucho Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo, yo la he cagado muchísimo pero aquí estoy y he afrontado cada problema que he creado, cada situación yo lo arreglé”.

La gente no le permite olvidar a Belinda

No obstante, un detalle que llamó la atención es que el intérprete de ‘Adiós Amor’ dejó en claro que ‘Girasol’ no era una canción dirigida en exclusiva para el reggaetonero colombiano, sino para todos aquellos que critican sus acciones y hacen que su pasado sea difícil de olvidar, esto en referencia a su mediática ruptura con Belinda.

“Esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mierda que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano… Entienden, no es para Balvin, Balvin era solamente un referente de la inconsciencia que existe en este mundo, es todo. Balvin y yo ya lo arreglamos; no es Balvin, es el mundo”, concluyó Christian Nodal.

¿Qué pasó entre Christian Nodal y J Balvin?

El enfrentamiento entre ambos cantantes terminó en una canción, misma que ha causado gran polémica en redes sociales.

Fue hace apenas unos días cuando Christian Nodal sorprendía a más de uno con un "alocado" look, el cual desató una ola de memes en su contra. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, J Balvin se sumó a las burlas e incluso hizo mofa de la fallida relación del cantante mexicano con Belinda, lo cual desató una pelea entre los 2.

Fotografías: Redes Sociales