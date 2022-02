¿Christian Nodal se borra los tatuajes de Belinda? Video se hace viral

Tras la ruptura, los fans se cuestionan lo que hará el cantante con los tatuajes de su ex prometida.

El rompimiento y anulación del compromiso entre Belinda y Christian Nodal sigue dando de que hablar en las redes sociales debido a que se trató de una noticia inesperada. Y ahora, se ha dado a conocer un video que muestra al cantante de regional mexicano eliminando uno de los tatuajes que se realizó en honor a su hoy ex prometida.

La grabación nos muestra al intérprete de ‘Adiós Amor’ eliminarse el tatuaje que tiene detrás de la oreja derecha que dice ‘Beli’ con un tratamiento de rayo láser. Como era de esperarse, el clip no demoró en hacerse viral por todas las redes sociales, lo cual provocó un gran debate entre los cibernautas.

Hasta el momento se desconoce si Nodal procederá a eliminar los demás diseños que lleva puesto en las otras partes del cuerpo. De igual modo, algunos fans creen se cuestionan sobre si la actriz y cantante mantendrá los tatuajes que se hizo por amor a su hoy ex pareja o también visitará a un experto para eliminarlos.

El video viral es totalmente falso

Diversas fuentes han salido a declarar que el supuesto video viral es falso.

Horas después de que el video se hiciera viral en redes sociales salió a relucir que la persona que aparece retirándose el tatuaje no es la ex pareja de Belinda. Incluso, una colaboradora de Univisión se mostró bastante indignada al saber que existe gente dispuesta a sacar provecho de este rompimiento.

“No se dejen engañar por gente que está queriendo sacar provecho con este rompimiento y subir seguidores, tener mas likes o hacerse notar en el medio… Este video es falso, esa cara no es de Nodal, no tiene el tatuaje reciente que se hizo en la cara y las orejas son distintas. No se quitan los tatuajes así de fácil, necesitas mínimo 3 sesiones”, declaró Chamonic.

¿Qué pasó con la relacion de Belinda y Christian Nodal?

La separación de la pareja tomó por sorpresa todo el mundo.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Christian Nodal dio a conocer el fin de su relación con Belinda con un breve pero contundente mensaje que compartió en Instagram la noche del sábado pasado, en el cual señala que su rompimiento fue de mutuo acuerdo y que todo acabó en buenos términos.

