Christian Nodal se besa frente a una iglesia con Cazzu ¿Planes de boda?

Cazzu es una famosa cantante que causó revuelo en redes sociales al expresar con unas fotografías lo mucho que extraña a Christian Nodal, pues la cantante compartió unas fotografías en la que luce muy enamorada y cariñosa con el cantante mexicano.

Hay que destacar que las fotografías fueron tomadas hace unas semanas frente a una iglesia en Antigua, Guatemala, pues hay que recordar que este país ha sido clave en la historia de amor entre Cazzu y Christian Nodal, debido a que ahí han protagonizado los momentos más románticos.

Si recordamos, fue a principios de junio cuando Christian Nodal y Cazzu aparecieron tomados de las manos por las calles de Antigua, Guatemala. Tres meses después, no han dejado de protagonizar románticos momentos y ahora es la cantante argentina quien compartió con sus seguidores unas imágenes en las que se ven más enamorados que nunca.

El beso de Christian Nodal y Cazzu en una iglesia

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de Maléfica publicó un par de fotografías en las que se encuentra frente al Convento La Merced, en Guatemala, de acuerdo a sus fans; pero lo que más revuelo causó fue lo cariñosa que estaba con el cantante de regional mexicano.

Tal parece que aunque decidió recortar las fotografías y aparecen de espaldas, se pueden apreciar los tatuajes característicos de Nodal en sus brazos mientras abraza efusivamente a Cazzu y ella lo besa.

No es para menos que los seguidores de la pareja no tardaron en retomar las románticas instantáneas, por lo que no dejaron de recibir halagos y aseguraron que se extrañan: "¡Qué viva el amor!"; "Ella lo extraña, luego vendrá su reencuentro"; "Están extrañándose", "¡Qué hermosos", fueron algunos de los comentarios más destacados.

Sin embargo, esas fotografías habrían sido tomadas al inicio de su relación, pues es importante recordar que Guatemala ha sido uno de los países clave de su romance, debido a que no solo fue donde lo dieron a conocer y a lo largo de los meses han vuelto al lugar en el que su amorío se ha ido consolidando, anteriormente un sacerdote reveló la visita que realizaron a dicho convento.

Cazzu demuestra su amor a Christina Nodal

Cazzu y Nodal en la Antigua Guatemala

Si recordamos, a principios de junio trascendió la publicación en la que Luis Castillo, mejor conocido como el Padre Choco, confesó que: "¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocozo: 'Si algún día me caso, va a ser aquí, y me casa el padre choco'. Se despidieron de mi con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: 'Recuerden que en Antigua tienen un amigo cura", contó.

Cabe destacar que semanas más tarde, aparecieron en el Cerro de San Cristóbal El Alto, de igual manera, en Antigua, donde traían el mismo outfit de las recientes fotografías publicadas y más tarde se robaron la atención en el concierto de los reguetoneros Wisin y Yandel. Además, ya Cazzu confesó que su amor se trató de un flechazo y está muy enamorada del sonorense.

