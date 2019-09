Christian Nodal reveló tema con Juanes, tenemos el adelanto ¡escúchalo!

El ganador del Grammy y actualmente nominado al Latin Grammy Christian Nodal, ha anunciado la colaboración con diversos artistas legendarios de la música en español, para empezar conocemos la colaboración con Piso 21 ’Para Olvidarme de Ella’ y anteriormente con David Bisbal ‘Probablemente’.

Sin embargo fue el mismo Christian Nodal quien entró en desesperación y subió un fragmento de su nuevo tema, también hizo una extensa petición a Juanes de que ya sacará el nuevo temas que se escucha muy bien, con las voces del mexicano y del colombiano, también multiganador del Grammy.

Recordemos que también Christian Nodal tiene más colaboraciones en puerta puesto que está por salir el tema junto a los tijuanenses Reik, esto después de un acercamiento que se obtuvo con el vocalista de la banda Chui Navarro, esta podría ser una de las colaboraciones con más impacto en la industria.

Por otra parte la colaboración que se habría realizado junto a Maluma, ya no regresó más y se ha quedado en el limbo, es más se ha dicho que no saldrá, aún no sabemos por qué, o cuál es la causa de esta decisión de un tema que pudo ser un éxito.

Mientras tanto los seguidores de Christian Nodal pueden ver conocer más del nuevo sencillo que es una fusión del género regional mexicano, con reggae, y las voces de ambos han encajado perfecto en estribillo principal de la canción del cual no hay duda de que será un éxito más en la carrera del mexicano.

