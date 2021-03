Christian Nodal revela que no era fan de la música regional mexicana

Christian Nodal, quien en la actualidad es considerado como uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, reveló que no era fanático de este género y que solo lo escuchaba por su padre, además de que a él le gustaba escuchar rock; así lo reveló el cantate en una entrevista para conmemorar el anivesario luctuoso de Ariel Camacho.

“Yo estaba en la etapa de secundaria de rock, no escuchaba nada de regional, sólo lo que mi papá ponía en el carro. Como que no ubicaba bien quién era (Ariel), pero sabía que tenía mucho talento. Pero no era mi rollo, no me gustaba en ese momento”, dijo Christian Nodal.

De igual manera, el intérprete de 'Adiós Amor' reveló que fue en la secundaria cuando empezó a gustarle la música regional mexicana y todo gracias a una muchacha, quien sí era fanática de este género, por lo que tuvo que aprender a escucharlo y así intentar ganarse su corazón.

“Me enamoré de una muchacha a la que le encantaba todo lo del regional; empecé a escuchar y aprendí a hacer segundas con las canciones de Ariel… Siempre he sido muy introvertido y estaba con el rollo de grabar grabar rock. Fue más adelante cuando quise aprender a componer, a tocar la guitarra, cuando aprendí a hacer segundas", añadió Christian Nodal.

Christian Nodal admira a Ariel Camacho por esta razón

Christian Nodal externó su admiración por el fallecido cantante Ariel Camacho.

Además, Christian Nodal señaló qué lo que más le impresionó de Ariel Camacho, quien perdió la vida en febrero de 2005, era que su voz no era acorde a su edad, pues se escuchaba mayor. También señaló que siente mucha admiración por el fallecido cantante, e incluso dijo haberse identificado con él.

"El hecho que fuera una persona tan joven y su voz no coordinaba a como se veía; tenía una voz como de señor con un cuerpo de joven. Traía su rollo, su moda con la gorrita, los Nike. Creo que todo mundo nos identificamos con él porque con una guitarra logró su sueño", finalizó el hoy novio de Belinda.

