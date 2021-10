Christian Nodal revela por qué no se ha casado con Belinda

Entre tantos dimes y diretes, el mismo Christian Nodal reveló que aún no se ha casado con Belinda pues sus apretadas agendas no les permiten concretar una fecha, además de que quieren disfrutar todo el proceso que la ceremonia demanda. Dijo que si por él fuera, ya estaría casado con la guapa cantante.

El evento está catalogado por todo internet como la boda del año y es sumamente esperada por los fans de ambos artistas quienes muestran su apoyo abiertamente a los tórtolos que viven al máximo su amor y lo comparten en redes sociales.

Pese al apoyo que reciben diariamente en internet, un tema muy comentado en redes sociales es la edad de Nodal y Belinda, pues se habla de por lo menos 10 años de diferencia entre uno y otro, lo que ha causado gran conflicto a muchas personas.

La boda no se ha llevado a cabo

Fue durante una entrevista para el programa ‘Ventaneando’ que el intérprete de ‘Adiós amor’ explicó que no ha logrado realizar su boda debido a su apretada agente y a la preparación que requiere el importante evento.

“¿Qué si estoy casado ahorita? ¡Ojalá! Yo me muero por casarme con mi amor, pero ahorita no. Hay que tener un estado emocional y todo, son muchas cosas, no solo una”.