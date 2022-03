Christian Nodal revela el motivo por el cuál no llegó a su concierto en Medellín

La noche del 26 de marzo, el cantante Christian Nodal tenía programada una presentación en la ciudad de Medellín, Colombia, como parte de su gira ‘Forajido Tour’ al cual no llegó. Tras los disturbios registrados en el estadio Atanasio Girardo, fue el mismo intérprete quien explicó el motivo por el cual no pudo avisar que no llegaría.

El artista ofreció una entrevista para un medio colombiano en el cual explicó que no pudo llegar a tiempo a su presentación, debido a problemas relacionados con los vuelos, pues aseguró que pese a que abordó tres aviones distintos, en todos presentó inconvenientes fuera de su alcance.

“No pude agarrar mi avión de ahí, entonces hablamos y conseguimos otro avión… el cual llegó demorado una hora. Nos montamos. Se rompió la ventana del capitán, del piloto entonces tuvimos que volver a Los Ángeles. Volví a conseguir otro avión… Ahí llegamos hasta Panamá. Tuvimos que parar por gasolina porque por el clima no nos daba para llegar hasta Medellín”, explicó.

Agregó que por seguridad se quedó en Panamá esperando a que la situación mejorara, sin embargo, esto no pasó motivo por cual no pudo llegar y tuvo que cancelar su concierto por segunda ocasión. Sin embargo, reveló que por órdenes de los empresarios no pudo avisarle a sus fans sobre la cancelación.

Nodal denuncia altercados en hotel de su equipo

Explicación de Christian Nodal al inconveniente de ayer.

Mencionó que no lo dejaron avisar antes por seguridad, y que lo siente mucho por su gente de Colombia. pic.twitter.com/X6JuHe0LXW — Nodalgonas�� (@nodalgonas) March 27, 2022

Las más de 20 mil personas que se dieron cita al estadio Atanasio Girardo en Medellín se quedaron esperando por horas para ver a Nodal, sin embargo, éste no llegó por lo que en su lugar se presentaron otros artistas de música regional mexicana, lo que generó la molestia de los asistentes.

Ante esta situación, el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ explicó que por motivos de seguridad los empresarios no le permitieron avisar que no llegaría. Además aclaró que se pudo comunicar con sus fans hasta la 1 de la mañana. Asimismo, el cantante indicó que además de los disturbios en el estadio, cerca del hotel en donde se hospedó su equipo se registraron balazos.

“Por la seguridad de todo el público los empresarios me dijeron ‘es que ya montamos otros artistas en el escenario. Va a ser una falta de respeto y no sabemos cómo la gente vaya a responder’... estaban bien asustados”, declaró el cantante.

¿Cómo se hizo famoso Christian Nodal?

El cantante tiene 23 años de edad.

El cantante Christian Nodal se ha convertido en uno de los intérpretes más famosos del regional mexicano a sus tan solo 23 años de edad. Su primer lanzamiento fue en 2016 pero la canción ‘Adiós Amor’ con el cual el artista marcó el primer triunfo en 2017. Actualmente el artista se encuentra en medio de un proceso legal tras el rompimiento de contrato con ex disquera.

