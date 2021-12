Christian Nodal responde fuerte a "consejo" de Andrea Legarreta sobre Belinda

Así respondió Nodal a comentarios de la conductora de Hoy.

Luego que Andrea Legarreta le enviara un fuerte consejo a Christian Nodal sobre su próxima boda con Belinda, a quien pidió casarse por bienes separados, el cantante se pronunció al respecto y contestó de forma contundente.

Fue durante una entrevista con Ventaneando, que el intérprete habló sobre sus planes con la cantante, con quien dijo pasará las celebraciones decembrinas y aprovechó para responder a los comentarios de la conductora de ‘Hoy’.

Y es que, recordemos que recientemente Belinda presumió su anillo de compromiso tras los rumores de que la pareja enfrentaba una crisis, por lo que fue a través de una fotografía en la dejó ver su costosa joya con la cual confirmó que se mantienen más enamoradas que nunca.

Así le respondió Christian Nodal a Andrea Legarreta

El cantante le respondió a la conductora.

Luego que Legarreta le pidió casarse por bienes separados, el cantante de regional mexicano se pronunció al respecto e incluso desmintió el tener listo un testamento, sin embargo, adelantó que su actual comprometida seguramente formará parte de este cuando lo tenga.

El novio de Beli dijo no conocer a la conductora del matutino de Televisa, pero que enviaba bendiciones y remarcó que lo ideal es que cada persona se encargue de su vida. “Yo jamás me atrevería a opinar de alguien más sin conocer a esa persona y no conozco a esa persona, pero le mando mucho amor, muchas bendiciones y mucha buena vibra”, expresó el intérprete.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, Legarreta envió un mensaje al cantante en plena trasmisión en vivo a quien dijo: “Que sea por bienes separados, uno nunca sabe. Uno piensa que va a ser para toda la vida, pero nunca sabe. Lo digo por los dos que les va re bien”.

¿Qué pasó con la boda de Belinda y Nodal?

La cantante estaría en el testamento de Nodal.

Christian Nodal y Belinda se comprometieron en mayo pasado en España. Hasta el momento los artistas no han dado a conocer la fecha oficial de su boda, sin embargo, esto podría alargarse por un tiempo más, ya que en una entrevista reciente el cantante reveló el por qué no se ha casado con Beli y dijo que su intención es hacer todo lo posible para que su novia tenga la boda que siempre soñó.

