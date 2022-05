Christian Nodal reacciona a supuesto noviazgo con Mariana Ríos ¿Ya andan?

Nodal habla sobre su supuesta novia

Christian Nodal nuevamente es confrontado por la prensa debido a sus recientes vistazos con atractivas mujeres, mismas con las que ha sido relacionado sentimentalmente.

El popular cantante de regional mexicano fue confrontado a su salida de un edificio en Los Ángeles por el medio matutino Despierta América, al cual evito responder temas personales.

Además el cantante reveló que su lucha contra la adicción es un total infierno, sin embargo indicó qué día a día trabajan en ello. La Verdad Noticias te lo cuenta a detalle.

Nodal habla sobre su supuesta novia

En entrevista exclusiva para Despierta América Univisión, el cantante fue cuestionado sobre sus recientes apariciones públicas con mujeres, en específico con Mariana Ríos.

"Esas son cosas privadas”, respondió así evitando hablar sobre el tema.

Afirmó que está muy bien del corazón y al preguntarle si estaba enamorado simplemente le dio la vuelta “muy bien estoy”.

Lo que sí específico es sobre el estado de salud de su madre de quién recientemente se dijo había estado hospitalizada de emergencia de vida complicaciones de un cáncer.

"No importa que tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas u cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha, pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia", escribió la madre de Christian en abril.

Cristian Nodal y sus conquistas

Cristian Nodal y sus conquistas

Tras su polémica relación con Belinda, el cantante habría sido visto en varias ocasiones con mujeres muy bellas, tal como Andrea Flores o Mariana Ríos.

De momento Christian Nodal ha evitado dar declaraciones a la prensa, sin embargo se ha sabido que no ha dejado las fiestas, motivo que ha encendido las alarmas entre sus conocidos.



¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!