¿Christian Nodal provocó la clausura del Monumental? Esto fue lo que pasó. Foto: elsoldemexico.com.mx

Christian Nodal se ha vuelto en uno de los artistas más escuchados de la música regional mexicana, y aunque ha tenido varios escándalos como el de su truene con Belinda, ahora también parece haber roto las reglas en su reciente concierto en el Estadio Monumental.

En La Verdad Noticias te revelamos que este cantante aún no da su declaración oficial sobre su fin romántico con la intérprete de “Mentiras”, pero hay muchos que lo acusan de infiel.

Anteriormente te contamos que podría estar fingiendo que ya superó a Beli; sin embargo, ahora te contaremos cómo se vio involucrado en la clausura del famoso estadio.

Tras concierto de Christian Nodal se clausuró el Monumental

��| Christian Nodal cantando en el Estadio Monumental de Chihuahua en Chihuahua, Chihuahua.



—Durante el show de anoche, Christian le regaló su sombrero a un pequeño fan.



(vía: tere24valenzuela) pic.twitter.com/y9K8HNxKWW — Christian Nodal Daily (@NodalDaily) March 20, 2022

Todo pasó el sábado 19 de marzo de 2022, cuando el cantante decidió dar un concierto en el Estadio Monumental, y aunque todo iba bien, según informaron las autoridades, durante la madrugada del día domingo la Subdirección de Gobernación realizó una inspección, en la que se percataron que había más de 3 mil 500 asistentes, una cifra que rompió el aforo permitido según el Semáforo Epidemiológico de dicho lugar.

Cabe mencionar que, tras darse cuenta de esta situación, las autoridades no suspendieron el concierto, pero más tarde se clausuró el estadio, mismo que podría pagar hasta 26 mil pesos de multa.

¿Quién es la ex de Nodal?

María Fernanda Guzmán. Foto: quien.com

María Fernanda Guzmán, fue la ex de Christian, aunque, ahora que ya no está con la intérprete de “Bella traición”, la ex novia es Belinda.

Conoce más sobre esta cantante leyendo Christian Nodal, foto inédita.

Con información de tiempo.com.mx