Christian Nodal presume que vio la nueva película de Spider-Man junto a Belinda

La pareja se sumó a la fiebre de Spider-Man: No Way Home.

Spider-Man: No Way Home llegó a las salas de cine hace apenas unos días y ha sido vista por miles de personas. Sin embargo, también hay varios fanáticos que por diferentes motivos no han podido verla y uno de ellos es Christian Nodal, quien no dudó en presumirle a sus fans que este jueves por fin disfrutaría de las nuevas aventuras de Peter Parker y sus amigos.

A través de sus historias de Instagram, el cantante de regional mexicano compartió una fotografía que muestra el look con el que fue a la función de cine, el cual consistía en una sudadera roja de manga larga con el estampado de la emblemática araña del popular personaje de los cómics de Marvel. Asimismo, uso una boina para pasar desapercibido.

El cantante estaba muy emocionado por ver la nueva película de Spider-Man.

“Adivinen donde voy… La mejor pareja por los siglos de los siglos, Amén”, fue el mensaje con el que el intérprete de ‘Adiós Amor’ acompañó esta fotografía, dejando en claro que iría a ver la nueva entrega cinematográfica de Marvel Studios con su prometida, la cantante Belinda.

Nodeli derrocha amor en el cine

Ya en el lugar, el hijo de Cristy Nodal no dudó en presumir el amor que siente por su esposa y en sus historias mostró cómo los dos disfrutaban de la película. Asimismo, reveló que se trataba de la primera vez que la pareja visitaba el cine en el año y 4 meses que llevan juntos.

Como era de esperarse, los fanáticos de ambos artistas no pudieron ocultar su emoción en redes sociales al descubrir que se trataba de una cita muy especial, además de que señalaron lo apuesto que se veía el cantante con su atuendo inspirado en el Hombre Araña.

¿Cuando se casan Belinda y Christian Nodal?

La pareja consolidó su amor en las grabaciones de La Voz México 2020.

Aún no se conoce la fecha ni el lugar donde Belinda y Christian Nodal unirán sus vidas en matrimonio, aunque algunos rumores aseguran que ellos se casaron el pasado 28 de agosto en España. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el cantante aseguró que hará todo lo posible para que su prometida tenga la boda de sus sueños.

